***BLCYT*** BİLİCİ YATIRIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***BLCYT*** BİLİCİ YATIRIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarDoğaya ve insan sağlığına saygılı çevreci enerji projeleri ile kendi enerjisinin %25'ini karşılayan, kendi alanında ülkemizin ihracat odaklı önemli üretim şirketlerinden biri olan, %21,14 oranında iştirak sahibi olduğumuz Biteks İplik Sanyi ve Ticaret A.Ş.'nin Sermaye Piyasası Kurulu'na yapmış olduğu halka arz amacıyla kayıtlı sermaye sistemine geçiş ve esas sözleşme değişikliği başvurusu (28.12.2021 tarihinde özel durum açıklaması ile kamuoyuna duyurulan) önümüzdeki dönemde yeni finansallar ile tekrar değerlendirilmek üzere geri çekilmiştir.Kamuoyuna saygıyla duyurulur.Saygılarımızlahttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1057375BIST