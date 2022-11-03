***BLCYT*** BİLİCİ YATIRIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
03.11.2022 10:51
***BLCYT*** BİLİCİ YATIRIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
30 Eylül 2022 tarihli Mali Tablolarımızla ilgili yatırımcılarımızdan gelen sorular doğrultusunda Mali Tablolarımızın ve firmamızın finansal performansının daha iyi anlaşılabilir olması açısından aşağıdaki gibi bir açıklama yapma gereği ortaya çıkmıştır.
Firmamız uhdesinde bulunan 7.777.777 adet Bilici Yatırım hisse senedini (geri alınan payı) 12.08.2022 ve 15.08.2022 tarihinde yapılan özel durum açıklamaları ile Borsa İstanbul'da satıldığını duyurulmuştu. Bu satıştan dolayı ortaya çıkan 81.207.195 TL hisse alış satış karlılığı Vergi Usul Kanuna göre düzenlenen mali tablolarımıza kar olarak yansıtılmıştır.
UMS / UFRS göre düzenlenen ve 1 Kasım 2022 tarihinde Kamuyu Aydınlatma Platformunda duyurulan 30/09/202
17:164.105
En Yüksek
|Değişim
|: 0,81%
|| 33,01
|Açılış
|: 4.078
|
|Önceki Kapanış
|: 4.072
|
4.116
En Düşük
4.056
17:1618,6230
En Yüksek
|Değişim
|: 0,03%
|| 0,0056
|Açılış
|: 18,7000
|
|Önceki Kapanış
|: 18,7250
|
18,6608
En Düşük
18,6046
17:1618,2285
En Yüksek
|Değişim
|: -0,31%
|| -0,0562
|Açılış
|: 18,2200
|
|Önceki Kapanış
|: 18,5100
|
18,3971
En Düşük
18,1335
17:16972,09
En Yüksek
|Değişim
|: -0,75%
|| -7,36
|Açılış
|: 972,09
|
|Önceki Kapanış
|: 979,45
|
983,14
En Düşük
967,79
BIST En Aktif Hisseler17:16
|KAREL
|23,32
|137.444.168
|% 10,00
|
|DOKTA
|48,90
|28.113.733
|% 9,99
|
|TMPOL
|25,12
|38.702.959
|% 9,98
|
|ADEL
|62,80
|32.875.470
|% 9,98
|
|ERCB
|93,75
|71.524.504
|% 9,97
|
|VKING
|13,23
|2.203.787
|% -10,00
|
|DMSAS
|8,10
|116.291.226
|% -9,50
|
|CMENT
|60,00
|950.260
|% -7,98
|
|CMBTN
|397,80
|58.903.469
|% -7,85
|
|SMRTG
|84,85
|130.551.161
|% -7,77
|
|THYAO
|102,00
|9.152.790.512
|% 1,19
|
|TUPRS
|405,90
|4.819.719.166
|% 2,76
|
|ASELS
|34,64
|4.175.259.632
|% -3,46
|
|SASA
|137,40
|3.678.380.650
|% 8,70
|
|PETKM
|13,99
|2.401.700.226
|% 0,50
|
|EKGYO
|4,53
|1.543.078.732
|% -0,22
|
|YKBNK
|8,85
|2.123.594.207
|% -0,78
|
|ISCTR
|8,75
|2.113.825.941
|% -2,45
|
|ODAS
|8,70
|1.554.006.038
|% 2,84
|
|TSKB
|3,06
|549.675.378
|% -1,92
|
|17:16
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,6134
|18,6230
|% 0,03
|
|Euro
|18,2137
|18,2285
|% -0,31
|
|Sterlin
|20,7589
|20,8630
|% -1,87
|
|Frank
|18,3100
|18,4203
|% -0,98
|
|Riyal
|4,9383
|4,9631
|% -0,07
|
|17:16
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.621
|1.621
|-14,31
|
|Altın Gr.
|970
|970
|-9,21
|
|Cumhuriyet
|6.507
|6.606
|-122,00
|
|Tam
|6.542
|6.601
|-76,00
|
|Yarım
|3.188
|3.227
|-37,00
|
|Çeyrek
|1.599
|1.613
|-18,00
|
|Gümüş.Ons
|19,19
|19,22
|-0,02
|
|Gümüş Gr.
|11,43
|11,45
|-0,09
|
|B. Petrol
|94,83
|94,83
|-1,33
|
Seans Raporu
17:16
daha fazla
-
17:31AYDEM
Yüzde 6.31 oranında artışla 18.69 lira fiyatla işlem gören hissede 11, 349, 938 adet işlem
-
17:30HURGZ
Yüzde 8.05 oranında artışla 4.43 lira fiyatla işlem gören hissede 25, 941, 419 adet işlem
-
17:29ADEL
Yüzde 9.98 oranında artışla 62.80 lira fiyatla işlem gören hissede 532, 746 adet işlem
-
17:28XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 19, 31 artarak (% 0.44 ) 4, 438
-
17:28XU100
Endeks 4, 102 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 74 üstünde . İşlem hacmi 70, 703.00 milyon TL de