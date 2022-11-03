***BLCYT*** BİLİCİ YATIRIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***BLCYT*** BİLİCİ YATIRIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalar30 Eylül 2022 tarihli Mali Tablolarımızla ilgili yatırımcılarımızdan gelen sorular doğrultusunda Mali Tablolarımızın ve firmamızın finansal performansının daha iyi anlaşılabilir olması açısından aşağıdaki gibi bir açıklama yapma gereği ortaya çıkmıştır.Firmamız uhdesinde bulunan 7.777.777 adet Bilici Yatırım hisse senedini (geri alınan payı) 12.08.2022 ve 15.08.2022 tarihinde yapılan özel durum açıklamaları ile Borsa İstanbul'da satıldığını duyurulmuştu. Bu satıştan dolayı ortaya çıkan 81.207.195 TL hisse alış satış karlılığı Vergi Usul Kanuna göre düzenlenen mali tablolarımıza kar olarak yansıtılmıştır.UMS / UFRS göre düzenlenen ve 1 Kasım 2022 tarihinde Kamuyu Aydınlatma Platformunda duyurulan 30/09/202