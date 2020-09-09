***BLCYT*** BİLİCİ YATIRIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu
09.09.2020 09:35
***BLCYT*** BİLİCİ YATIRIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )
Sermaye ve Ortaklık Yapısı Bilgileri
Sermayeyi Temsil Eden Paylara İlişkin Bilgi
Pay Grubu Nama / Hamiline Beher Payın Nominal Değeri (TL) Para Birimi Payların Nominal Değeri Para Birimi Sermayeye Oranı (%) İmtiyaz Türü Borsada İşlem Görüp Görmediği
A Nama 1,00 TRY 1350000 TRY 2,00 Yönetim Kuruluna ve Denetim Kuruluna Aday Gösterme İmtiyazı ile Oy Hakkı İmtiyazı İşlem Görmüyor
B Nama 1,00 TRY 1350000 TRY 2,00 Yönetim Kuruluna ve Denetim Kuruluna Aday Gösterme İmtiyazı ile Oy Hakkı İmtiyazı İşlem Görmüyor
C Hamiline 1,00 TRY 64800000 TRY 96,00 Yoktur İşlem Görüyor
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/874084
BIST
10:501.094
En Yüksek
|Değişim
|: 0,36%
|| 3,92
|Açılış
|: 1.089
|
|Önceki Kapanış
|: 1.090
|
1.094
En Düşük
1.087
10:507,4908
En Yüksek
|Değişim
|: 0,11%
|| 0,0085
|Açılış
|: 7,5050
|
|Önceki Kapanış
|: 7,4750
|
7,4927
En Düşük
7,4760
10:508,8297
En Yüksek
|Değişim
|: 0,20%
|| 0,0172
|Açılış
|: 8,8250
|
|Önceki Kapanış
|: 8,8150
|
8,8297
En Düşük
8,7995
10:50465,26
En Yüksek
|Değişim
|: 0,09%
|| 0,43
|Açılış
|: 465,26
|
|Önceki Kapanış
|: 464,83
|
465,66
En Düşük
462,93
BIST En Aktif Hisseler10:50
|FMIZP
|88,00
|17.642.920
|% 10,00
|
|COSMO
|3,85
|348.567
|% 10,00
|
|MRSHL
|226,80
|19.890.234
|% 9,99
|
|TKURU
|303,00
|136.956
|% 9,98
|
|VKFYO
|10,17
|10.023.669
|% 9,95
|
|DOBUR
|24,30
|14.580
|% -10,00
|
|PKENT
|998,00
|64.870
|% -9,99
|
|LUKSK
|24,18
|1.892.012
|% -9,98
|
|KSTUR
|93,35
|314.123
|% -9,98
|
|KENT
|376,00
|2.362.408
|% -8,74
|
|FENER
|49,00
|212.499.058
|% 9,42
|
|TSPOR
|6,94
|207.346.686
|% 6,61
|
|GSRAY
|4,71
|193.176.275
|% 8,28
|
|VKGYO
|3,52
|151.505.487
|% 5,07
|
|BJKAS
|4,32
|131.240.672
|% 7,46
|
|EKGYO
|1,80
|93.082.172
|% -0,55
|
|ODAS
|2,54
|122.784.609
|% 1,60
|
|VKGYO
|3,52
|151.505.487
|% 5,07
|
|GSRAY
|4,71
|193.176.275
|% 8,28
|
|BJKAS
|4,32
|131.240.672
|% 7,46
|
|10:50
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,4860
|7,4908
|% 0,11
|
|Euro
|8,8218
|8,8297
|% 0,20
|
|Sterlin
|9,6643
|9,7128
|% -0,23
|
|Frank
|1,9901
|2,0001
|% 0,05
|
|Riyal
|465,1320
|465,2550
|% 0,09
|
|10:50
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Gr.
|465
|465
|-0,18
|
|Cumhuriyet
|3.070
|3.117
|-1,00
|
|Tam
|3.060
|3.137
|1,37
|
|Yarım
|1.479
|1.518
|0,66
|
|Çeyrek
|742
|759
|0,33
|
|Gümüş Gr.
|6,42
|6,43
|0,01
|