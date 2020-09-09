***BLCYT*** BİLİCİ YATIRIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu









***BLCYT*** BİLİCİ YATIRIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )Sermaye ve Ortaklık Yapısı BilgileriSermayeyi Temsil Eden Paylara İlişkin BilgiPay Grubu Nama / Hamiline Beher Payın Nominal Değeri (TL) Para Birimi Payların Nominal Değeri Para Birimi Sermayeye Oranı (%) İmtiyaz Türü Borsada İşlem Görüp GörmediğiA Nama 1,00 TRY 1350000 TRY 2,00 Yönetim Kuruluna ve Denetim Kuruluna Aday Gösterme İmtiyazı ile Oy Hakkı İmtiyazı İşlem GörmüyorB Nama 1,00 TRY 1350000 TRY 2,00 Yönetim Kuruluna ve Denetim Kuruluna Aday Gösterme İmtiyazı ile Oy Hakkı İmtiyazı İşlem GörmüyorC Hamiline 1,00 TRY 64800000 TRY 96,00 Yoktur İşlem Görüyorhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/874084BIST