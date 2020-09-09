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***BLCYT*** BİLİCİ YATIRIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu

09.09.2020 09:35
GÜNCEL HABERLER



***BLCYT*** BİLİCİ YATIRIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )

Sermaye ve Ortaklık Yapısı Bilgileri
Sermayeyi Temsil Eden Paylara İlişkin Bilgi
Pay Grubu Nama / Hamiline Beher Payın Nominal Değeri (TL) Para Birimi Payların Nominal Değeri Para Birimi Sermayeye Oranı (%) İmtiyaz Türü Borsada İşlem Görüp Görmediği
A Nama 1,00 TRY 1350000 TRY 2,00 Yönetim Kuruluna ve Denetim Kuruluna Aday Gösterme İmtiyazı ile Oy Hakkı İmtiyazı İşlem Görmüyor
B Nama 1,00 TRY 1350000 TRY 2,00 Yönetim Kuruluna ve Denetim Kuruluna Aday Gösterme İmtiyazı ile Oy Hakkı İmtiyazı İşlem Görmüyor
C Hamiline 1,00 TRY 64800000 TRY 96,00 Yoktur İşlem Görüyor




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/874084


BIST




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BIST USD EURO ALTIN
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BIST En Aktif Hisseler10:50
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
FMIZP 88,00 17.642.920 % 10,00  
COSMO 3,85 348.567 % 10,00  
MRSHL 226,80 19.890.234 % 9,99  
TKURU 303,00 136.956 % 9,98  
VKFYO 10,17 10.023.669 % 9,95  
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10:50 Alış Satış %  
Dolar 7,4860 7,4908 % 0,11  
Euro 8,8218 8,8297 % 0,20  
Sterlin 9,6643 9,7128 % -0,23  
Frank 1,9901 2,0001 % 0,05  
Riyal 465,1320 465,2550 % 0,09  
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10:50 Alış Satış %  
Altın Gr. 465 465 -0,18  
Cumhuriyet 3.070 3.117 -1,00  
Tam 3.060 3.137 1,37  
Yarım 1.479 1.518 0,66  
Çeyrek 742 759 0,33  
Gümüş Gr. 6,42 6,43 0,01  
Seans Raporu 10:50
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