***BLCYT*** BİLİCİ YATIRIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Sorumluluk Beyanı (Konsolide)









dürüst bir biçimde yansıttığını ve faaliyet raporunun işin gelişimi ve performansını, işletmenin finansal durumunu ve karşı karşıya olunan önemli risk ve belirsizliklerle birlikte dürüstçe yansıttığını bilgilerinize sunar, yapılan açıklamadan dolayı sorumlu olduğumuzu beyan ederiz. Saygılarımızla,Akın GİZLİCE Nursel YAKARDenetim Komitesi Başkanı Denetim Komitesi Üyesiİsmail ÜNLÜ Tamer BİLİCİMali İşler Direktörü Yönetim Kurulu Murahhas Üyehttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1027330BIST