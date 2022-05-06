***BLCYT*** BİLİCİ YATIRIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Sorumluluk Beyanı (Konsolide)
06.05.2022 18:10
dürüst bir biçimde yansıttığını ve faaliyet raporunun işin gelişimi ve performansını, işletmenin finansal durumunu ve karşı karşıya olunan önemli risk ve belirsizliklerle birlikte dürüstçe yansıttığını bilgilerinize sunar, yapılan açıklamadan dolayı sorumlu olduğumuzu beyan ederiz. Saygılarımızla,
Akın GİZLİCE Nursel YAKAR
Denetim Komitesi Başkanı Denetim Komitesi Üyesi
İsmail ÜNLÜ Tamer BİLİCİ
Mali İşler Direktörü Yönetim Kurulu Murahhas Üye
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1027330
BIST
18:052.459
En Yüksek
|Değişim
|: -0,31%
|| -7,54
|Açılış
|: 2.461
|
|Önceki Kapanış
|: 2.466
|
2.471
En Düşük
2.433
18:0514,9490
En Yüksek
|Değişim
|: 0,59%
|| 0,0880
|Açılış
|: 15,0000
|
|Önceki Kapanış
|: 14,8920
|
14,9669
En Düşük
14,8503
18:0515,7848
En Yüksek
|Değişim
|: 0,46%
|| 0,0727
|Açılış
|: 15,8600
|
|Önceki Kapanış
|: 15,7050
|
15,8517
En Düşük
15,6090
18:05902,75
En Yüksek
|Değişim
|: 0,67%
|| 6,04
|Açılış
|: 902,75
|
|Önceki Kapanış
|: 896,71
|
912,46
En Düşük
892,43
BIST En Aktif Hisseler18:05
|SMRTG
|20,48
|293.843.034
|% 9,99
|
|ALKA
|35,02
|63.017.799
|% 9,99
|
|IMASM
|19,96
|17.975.836
|% 9,97
|
|GEDZA
|25,58
|50.508.603
|% 9,97
|
|TIRE
|16,98
|104.439.911
|% 9,97
|
|CASA
|121,50
|1.635.383
|% -9,93
|
|PETUN
|24,16
|67.842.329
|% -9,10
|
|SERVE
|26,02
|951.085
|% -8,77
|
|SELVA
|18,10
|28.945.646
|% -8,03
|
|ETILR
|9,20
|8.327.878
|% -7,07
|
|SISE
|19,39
|5.508.643.508
|% 3,08
|
|THYAO
|42,38
|3.510.880.969
|% -0,70
|
|TUPRS
|255,20
|1.967.333.124
|% 4,04
|
|AKBNK
|8,72
|1.613.679.902
|% -0,68
|
|KOZAL
|186,00
|1.553.872.462
|% 4,67
|
|SISE
|19,39
|5.508.643.508
|% 3,08
|
|YKBNK
|4,84
|1.217.315.227
|% 0,00
|
|ODAS
|2,52
|501.339.958
|% -5,26
|
|AKBNK
|8,72
|1.613.679.902
|% -0,68
|
|EKGYO
|2,69
|492.589.182
|% -0,74
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|14,9409
|14,9490
|% 0,59
|
|Euro
|15,7575
|15,7848
|% 0,46
|
|Sterlin
|18,3667
|18,4588
|% 0,35
|
|Frank
|15,0383
|15,1289
|% 0,11
|
|Riyal
|3,9680
|3,9879
|% 0,49
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.882
|1.882
|5,10
|
|Altın Gr.
|903
|903
|6,15
|
|Cumhuriyet
|6.092
|6.184
|30,00
|
|Tam
|6.062
|6.216
|39,70
|
|Yarım
|2.930
|3.007
|19,21
|
|Çeyrek
|1.470
|1.504
|9,60
|
|Gümüş.Ons
|22,34
|22,37
|-0,17
|
|Gümüş Gr.
|10,74
|10,75
|-0,01
|
|B. Petrol
|113
|113
|2,08
|