***BLCYT*** BİLİCİ YATIRIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Sorumluluk Beyanı (Konsolide)
01.11.2022 18:10
***BLCYT*** BİLİCİ YATIRIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Sorumluluk Beyanı (Konsolide) )
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Sorumluluk Beyanı
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
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Finansal Tablo ve Faaliyet Raporunun Kabulüne İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi ve Sayısı
Yönetim Kurulu Karar Tarihi
01/11/2022
Karar Sayısı
2022/19
Sermaye Piyasası Kurulu'nun "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği'nin İkinci Bölümünün 9. Maddesi Gereğince Sorumluluk Beyanı
Finansal Tablo ve Faaliyet Raporlarının Kabulüne ilişkin Yönetim Kurulu'nun
Karar Tarihi:01/11/2022
Karar Sayısı :2022/19
SERMAYE PİYASASI KURULUNUN
II-14.1. SAYILI SERMAYE PİYASASINDA FİNANSAL RAPORLAMAYA İLİŞKİN ESASLAR TEBLİĞİ'NİN 9. MADDESİ GEREĞİNCE HAZIRLANAN SORUMLULUK BEYANI
Şirketimizce hazırlanan 01.01.2022 - 30.09.2022 Hesap dönemine ait, Sermaye Piyasası Kurulu'nun (SPK) Seri II-14.1 sayılı "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği" ("Tebliğ") uyarınca Türkiye Muhasebe Standartları/Türkiye Finansal Raporlama Standartları (TMS/TFRS) ve SPK tarafından belirlenen formatlarla uyumlu olarak hazırlanan dipnotları ile birlikte Konsolide Finansal Durum Tablosu, Kapsamlı Gelir Tablosu, Nakit Akış Tablosu ve Öz Kaynak Değişim Tablosu ile ara dönem Faaliyet Raporu'nun ("Finansal Raporlar"), SPK düzenlemeleri doğrultusunda
13:414.096
En Yüksek
|Değişim
|: 1,01%
|| 41,15
|Açılış
|: 4.059
|
|Önceki Kapanış
|: 4.055
|
4.099
En Düşük
4.040
13:4118,6238
En Yüksek
|Değişim
|: 0,20%
|| 0,0377
|Açılış
|: 18,7050
|
|Önceki Kapanış
|: 18,6850
|
18,6407
En Düşük
18,5393
13:4118,4438
En Yüksek
|Değişim
|: 0,46%
|| 0,0846
|Açılış
|: 18,5000
|
|Önceki Kapanış
|: 18,4900
|
18,4684
En Düşük
18,2949
13:41991,15
En Yüksek
|Değişim
|: 0,60%
|| 5,93
|Açılış
|: 991,08
|
|Önceki Kapanış
|: 985,22
|
991,95
En Düşük
982,49
BIST En Aktif Hisseler13:39
|NTGAZ
|35,88
|181.845.619
|% 9,99
|
|VAKKO
|37,26
|13.081.464
|% 9,98
|
|ATSYH
|143,40
|5.301.761
|% 9,97
|
|AFYON
|6,98
|140.753.246
|% 9,92
|
|MNDTR
|25,00
|191.368.642
|% 9,46
|
|ERBOS
|160,20
|194.994.401
|% -7,40
|
|LIDER
|44,70
|38.602.562
|% -7,38
|
|HEDEF
|13,69
|67.432.366
|% -7,31
|
|ORMA
|60,30
|255.425
|% -7,30
|
|YAPRK
|48,74
|24.237.458
|% -6,98
|
|ASELS
|34,86
|3.516.499.309
|% 4,56
|
|THYAO
|101,40
|3.223.222.989
|% -0,98
|
|SASA
|126,80
|2.262.720.807
|% -3,57
|
|ODAS
|8,49
|1.400.997.599
|% 8,29
|
|TUPRS
|396,50
|1.400.028.055
|% 1,67
|
|EKGYO
|4,60
|1.088.286.654
|% 2,00
|
|ODAS
|8,49
|1.400.997.599
|% 8,29
|
|TSKB
|3,06
|411.767.660
|% 3,03
|
|SKBNK
|2,01
|268.543.547
|% 0,50
|
|IHLGM
|1,02
|122.077.900
|% 3,03
|
|13:39
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,6164
|18,6204
|% 0,18
|
|Euro
|18,4336
|18,4467
|% 0,48
|
|Sterlin
|21,3432
|21,4502
|% 0,27
|
|Frank
|18,5979
|18,7100
|% 0,43
|
|Riyal
|4,9394
|4,9642
|% 0,12
|
|13:39
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.656
|1.656
|7,83
|
|Altın Gr.
|991
|991
|5,73
|
|Cumhuriyet
|6.626
|6.726
|37,00
|
|Tam
|6.661
|6.710
|15,00
|
|Yarım
|3.245
|3.281
|8,00
|
|Çeyrek
|1.628
|1.639
|4,00
|
|Gümüş.Ons
|19,66
|19,68
|0,04
|
|Gümüş Gr.
|11,78
|11,80
|0,06
|
|B. Petrol
|94,13
|94,13
|-0,52
|