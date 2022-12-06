***BLCYT*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
06.12.2022 12:49
[BLCYT]
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
BLCYT.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1084729
BIST
13:245.024
En Yüksek
|Değişim
|: 1,35%
|| 66,68
|Açılış
|: 4.947
|
|Önceki Kapanış
|: 4.958
|
5.033
En Düşük
4.910
13:2418,6381
En Yüksek
|Değişim
|: 0,00%
|| 0,0000
|Açılış
|: 18,7250
|
|Önceki Kapanış
|: 18,7150
|
18,7010
En Düşük
18,6015
13:2419,5812
En Yüksek
|Değişim
|: 0,17%
|| 0,0324
|Açılış
|: 19,6500
|
|Önceki Kapanış
|: 19,7600
|
19,6388
En Düşük
19,5215
13:241.062,82
En Yüksek
|Değişim
|: 0,38%
|| 4,00
|Açılış
|: 1.062,89
|
|Önceki Kapanış
|: 1.058,82
|
1.064,56
En Düşük
1.058,07
BIST En Aktif Hisseler13:24
|BARMA
|122,10
|29.693.743
|% 10,00
|
|KSTUR
|348,00
|648.138
|% 9,99
|
|BALAT
|15,97
|3.126.527
|% 9,99
|
|RHEAG
|3,97
|13.842.011
|% 9,97
|
|KRDMA
|14,35
|25.347.481
|% 9,96
|
|ALFAS
|199,30
|376.895.909
|% -9,98
|
|EUREN
|75,40
|834.865.716
|% -9,97
|
|YESIL
|4,00
|10.311.836
|% -9,91
|
|EKIZ
|18,37
|527.638
|% -9,06
|
|KGYO
|27,72
|27.446.992
|% -7,54
|
|KRDMD
|16,70
|6.813.012.311
|% 2,90
|
|THYAO
|137,50
|4.795.881.984
|% -0,79
|
|EREGL
|42,60
|4.114.777.263
|% 0,38
|
|ASELS
|49,46
|2.660.079.659
|% -0,64
|
|AKBNK
|16,36
|2.595.096.045
|% 0,49
|
|KRDMD
|16,70
|6.813.012.311
|% 2,90
|
|EKGYO
|7,25
|1.329.373.869
|% -0,28
|
|ADESE
|1,81
|339.604.161
|% -2,16
|
|AKBNK
|16,36
|2.595.096.045
|% 0,49
|
|ISCTR
|10,34
|1.441.442.446
|% 1,87
|
|13:24
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,6363
|18,6381
|% 0,00
|
|Euro
|19,5740
|19,5812
|% 0,17
|
|Sterlin
|22,6301
|22,7436
|% 0,02
|
|Frank
|19,7042
|19,8229
|% 0,14
|
|Riyal
|4,9429
|4,9677
|% 0,00
|
|13:24
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.773
|1.773
|5,87
|
|Altın Gr.
|1.062
|1.063
|3,80
|
|Cumhuriyet
|7.107
|7.215
|-72,00
|
|Tam
|7.151
|7.197
|29,00
|
|Yarım
|3.463
|3.518
|13,00
|
|Çeyrek
|1.737
|1.759
|7,00
|
|Gümüş.Ons
|22,40
|22,44
|0,20
|
|Gümüş Gr.
|13,45
|13,46
|0,14
|
|B. Petrol
|82,04
|82,04
|-0,64
|