BLKOM*** BİLKOM BİLİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.( Esas Sözleşme )

BİLKOM BİLİŞİM HİZMETLERİANONİM ŞİRKETİESAS SÖZLEŞMESİMadde 1: KURULUŞAşağıda adları, soyadları, ikametgahları ve uyrukları yazılı kurucular arasındaTürk Ticaret Kanunu'nun anonim şirketlerin ani surette kuruluşları hakkındaki hükümlerine göre anonim şirket teşkil edilmiştir.A- Ayşe Alev KOMİLİ Türkiye Cumhuriyeti uyruklu, EmekliSubay Sitesi, Blok 49, D:6 Esentepe/İSTANBUL adresinde mukim,B- Serhat KAYPAKOĞLU Türkiye Cumhuriyeti uyruklu, Emekli Subay Sitesi, Blok 49. D:6 Esentepe/İSTANBUL adresine mukim,C- Gül EROĞLU Türkiye Cumhuriyeti uyruklu, Vitol Çıkmazı Babadan Apartmanı, Moda/İSTANBUL adresine mukim,D- Tunay CAMBAZOĞLU Türkiye Cumhuriyeti uyruklu, Yeşiltepe Mahallesi, 56/1 Sokak, Numara 21, Daire 5 Zeytinburnu/İSTANBUL adresinde mukim,E- Firuze BOYNER Türkiye Cumhuriyeti uyruklu, Cami Sokak Kamil Bey Apartmanı, Numara 22, Daire 5 Suadiye/İSTANBUL adresinde mukimMadde 2: ŞİRKETİN UNVANIŞirketin ünvanı, Bilkom Bilişim Hizmetleri Anonim Şirketi olup işbu Esas Sözleşmede kısaca "Şirket" olarak ifade edilmiştir.Madde 3: AMAÇ VE KONUŞirket Yürürlükteki mevzuatın izin verdiği her türlü ürün ve emteanın, yurtdışında pazarlanması, ihracı, ithali ve bunlara ilişkin gümrükleme hizmetlerinin gerçekleştirilmesi ve taahhüt işlerinin üstlenilmesi amacıyla kurulmuştur.Şirket bu amaçla özellikle aşağıdaki faaliyetlerde bulunabilir1. Şirket her türlü ürün ve emtianın gerektiğinde yurt içinde satımını yapabileceği gibi üçüncü kişilerin gereksindiği her türlü hammadde, yarımamül, işletme ve yatırım malzemelerinin de ithalat ve ihracatını yapabilir. Bu ithalat ve ihracatı kendi namına yapabileceği gibi mutemet vaye vekil sıfatı ile acenta ve komisyoncu aracılığı ile de gerçekleştirebilir.2. Bilgisayar ile yan cihazlarının elektrik, elektronik ve iletişim cihazlarının ve bunların yedeklerinin, malzemelerinin, ithalini, satışını, kiraya verilmesini sağlayabilir, teknik hizmet ve destek eğitim, bakım hizmetlerini yapabilir, bunlardan mümkün olanları yurt içinde imal edebilir, ettirebilir, montajlarını yapabilir, yaptırabilir, işletim hizmetlerini yapabilir ve merkezleri kurmak, çalışma konularındaki mal ve hizmetlerin faaliyet göstereceği binaları tamamen veya kısmen inşa edebilir veya ettirebilir, benzeri yurt dışı kuruluşlara uzman personeli vasıtasıyla teknik yardımda bulunabilir.3. Yurt içi ve yurt dışındaki çeşitli kişi ve kuruluşların bilgi iletişim ve yazılım sistemlerini kurabilir, işletimini sağlayabilir veyahut bu bilgi ve iletişim sistemlerini uzaktan erişerek işletebilir ve yönetebilir ve bu konularla ilgili diğer hizmetleri verebilir,4. Elektronik ticaret ve ödeme sistemleri oluşturabilir (sanal satış noktaları – point of sale) bu sistemlerin iletişimini sağlayabilir ve bu konuya ilişkin yönetim ve diğer hizmetleri sunabilir, İlgili mevzuat çerçevesinde internet, servis sağlayıcı olmak ve internet son kullanıcılarına hizmet satabilir, yazılım geliştirmek ve bunları lisanslayabilir, Internet üzerinden ticari, eğitim içerik hizmetleri sağlayabilir.5. Yerli ve yabancı, ticari ve sanayi kuruluşların mümessillik, bayilik ve komisyonculuğunu yüklenebilir, komisyonculuk ile aracılık faaliyetinde bulunmamak kaydıyla sigorta acentalığı yapar ve gerekli sözleşmeleri akdedebilir ve mamullerin yurt içinde satışları için acente, mümessillik veya bayilikler tesis edebilir, resmi ve özel kuruluşlara ve idarelere karşı konusu ile ilgili taahhütlere girişebilir.6. Şirket amacını gerçekleştirmek için yurt içinde ve yurt dışında her türlü menkul ve gayrimenkulü satın alabilir, inşa ve imal ettirebilir veya bunlar üzerinde sair başkaca ayni ya da şahsi her türlü hak iktisap edebilir, kiralayabilir, iktisap ettikleri veya kiraladıklarını işletebilir, kiraya verebilir, satabilir, üzerinde üçüncü kişiler lehine ayni haklar tesis edebilir, bunları fek ettirebilir.7. Şirketin amacını gerçekleştirmek için yerli ve yabancı şahıs, şirket ve bankalardan kredi alabilir, üçüncü kişilere karşı sair her türlü mali, ticari, iktisadi taahhütlere girişebilir, tahvil ve sair her türlü sermaye piyasası aracı çıkartabilir menkul kıymetlere, türev ürünlere ve sair her türlü sermaye piyasası aracına yatırım yapabilir. Üçüncü kişiler lehine kefalet ve garanti verebilir. Gerektiği takdirde, başkalarına ait gayrimenkuller ve menkuller üzerinde kendi lehine rehin ve/veya ipotek hakkı kurulmasını kabul edebilir lehine tesis edilen ipotekleri fek edebilir, rehin haklarından vazgeçebilir ve kendi lehine üçüncü kişiler tarafından kefalet ve garanti tesis edilmesini kabul edebilir.8. Yukarıda yazılı faaliyetleri işbu Esas Sözleşme'nin diğer hükümleri saklı kalmak şartı ile bizzat veya yerli ya da yabancı gerçek ve tüzel kişiler vasıtasıyla yapabilir. Şirket bu amaçla faydalı gördüğü takdirde, yurt içinde veya yurt dışında adi ortaklıklar, ticaret şirketleri ya da sair tüzel kişilikler kurabilir veya aynı amaçla kurulmuş adi ortaklıkları ya da sair tüzel kişileri tamamen veya kısmen devir alabilir ve bu amaçla kurulmuş adi ortaklıkların ve şirketlerin paylarını satın alabilir, devredebilir.9. Şirket, yukarıdaki fıkralarda yazılı hususları gerçekleştirmek için gerekli her türlü işlemi gerçekleştirebilir, ithalat, ihracat ve her nevi ticaret yapabilir.10. Sosyal amaçlı kurulmuş olan vakıflara, derneklere, üniversitelere ve benzeri kuruluşlara belirlenen esaslar dahilinde yardım ve bağışta bulunabilir.11. Her türlü gayrimenkulle ilgili olarak tapu daireleri nezdinde tescil, şerh, cins tahsisi ifraz, tevhid, taksim, parselasyon ile ilgili terk ve hibe dahil her nevi işlem ve tasarrufları gerçekleştirebilir yeşil alana, yola terk işlemleri yapabilir, ayrıca ferağlarını verebilir ve söz konusu gayrimenkulleri bila bedelle terk ve hibe edebilir.12. Şirket, kara, deniz ve hava ulaşım araçları satın alabilir, kiralayabilir, sahip olduklarını satabilir, kiraya verebilir. Bunlar üzerinde kendisi ve/veya 3. şahıslar lehine ipotek ve rehin dahil her türlü ayni ve şahsi hak tesis edebilir ve bunları fekkedebilir.13. Amacı ile ilgili olarak her türlü lisans, ihtira beratı, patent, know how, marka, ticaret ünvanlarını, işletme adlarını ve diğer sair tüm fikri mülkiyet haklarını kendi adına tescil ettirebilir, iktisap edebilir, devredebilir, teminat olarak gösterebilir ve bunlara ilişkin olarak lisans anlaşmaları yapabilir.14. Şirket amacını gerçekleştirmek üzere yurt içinde ve yurt dışında uygun gördüğü her türlü sınai ve ticari yatırımları gerçekleştirebilir bu doğrultuda yurt içinde dışında fabrika, tesis ve satış ofisi kurabilir, mimarlık, mühendislik, tasarım, yazılım, muhasebe kaydı tutma, çağrı merkezi, veri saklama hizmetleri verebilir.15. Tek başına veya üçüncü kişiler ile ortaklık kurmak suretiyle yurt içinde ve yurt dışında ihalelere katılabilir.Madde 4: ŞİRKETİN MERKEZ VE ŞUBELERİŞirketin Merkezi Mahir İz Cad. N26 Kat:2 Altunizade Üsküdar 34662 İstanbul Türkiye'dır. Adres değişikliğinde yeni adres, Ticaret Siciline tescil ve Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde ilan ettirilir. Tescil ve ilan edilmiş adrese yapılan tebligat Şirkete yapılmış sayılır. Tescil ve ilan edilmiş adresinden ayrılmış olmasına rağ