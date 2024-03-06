***BLKOM*** BİLKOM BİLİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.( Faaliyet Raporu (Konsolide Olmayan)









***BLKOM*** BİLKOM BİLİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.( Faaliyet Raporu (Konsolide Olmayan) )Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayanİlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeFaaliyet RaporuYapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi06032024Açıklamalar01.01.2023-31.12.2023 dönemine ilişkin faaliyet raporumuz ekte pdf olarak verilmektedir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1256071BIST