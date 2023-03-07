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***BLKOM*** BİLKOM BİLİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.( Genel Kurul Bildirimi

07.03.2023 20:09
***BLKOM*** BİLKOM BİLİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.( Genel Kurul Bildirimi


***BLKOM*** BİLKOM BİLİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.( Genel Kurul Bildirimi )

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Türkçe
Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
21/02/2023
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği

Karar Tarihi
06/02/2023
Genel Kurul Toplantı Türü
Olağan (Annual)
Olağan Genel Kurul Toplantısı ise Ait Olduğu Hesap Dönemi
2022
Tarih
07/03/2023
Saati
14:30
Adresi
Kuzguncuk Mahallesi Aziz Bey Sok. N1 Nakkaştepe - Üsküdar /İSTANBUL
Gündem
21.02.2023 tarihli özel durum açıklamasında belirtilmiş olan Olağan Genel Kurul gündemleri
Genel Kurul Tescil Tarihi
-
Açıklamalar

Bilkom Bilişim Hizmetleri A.Ş.'nin 07.03.2023 tarihinde gerçekleştirilen Olağan Genel Kurulu'na ilişkin toplantı tutanağı ekte sunulmaktadır.
Saygılarımızla,





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1121319


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Tam 7.513 7.596 -83,00  
Yarım 3.670 3.717 -40,00  
Çeyrek 1.835 1.858 -21,00  
Gümüş.Ons 20,04 20,07 -0,97  
Gümüş Gr. 12,20 12,22 -0,56  
B. Petrol 82,91 82,91 -3,27  
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