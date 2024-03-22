***BLKOM*** BİLKOM BİLİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.( Genel Kurul Bildirimi









***BLKOM*** BİLKOM BİLİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.( Genel Kurul Bildirimi )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeGenel Kurul İşlemlerine İlişkin BildirimYapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi06032024Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiKarar Tarihi06/03/2024Genel Kurul Toplantı TürüOlağan (Annual)Olağan Genel Kurul Toplantısı ise Ait Olduğu Hesap Dönemi2023Tarih21/03/2024Saati12:30AdresiKuzguncuk Mahallesi Aziz Bey Sok. N1 Nakkaştepe - Üsküdar /İSTANBULGündem06.03.2024 tarihli özel durum açıklamasında belirtilmiş olan Olağan Genel Kurul gündemleriGenel Kurul Tescil TarihiAçıklamalarBilkom Bilişim Hizmetleri A.Ş.'nin 21.03.2024 tarihinde gerçekleştirilen Olağan Genel Kurulu'na ilişkin toplantı tutanağı ekte sunulmaktadır.Saygılarımızla,http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1261656BIST