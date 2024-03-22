***BLKOM*** BİLKOM BİLİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.( Genel Kurul Bildirimi
22.03.2024 19:08
***BLKOM*** BİLKOM BİLİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.( Genel Kurul Bildirimi )
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Türkçe
Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
06032024
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Karar Tarihi
06/03/2024
Genel Kurul Toplantı Türü
Olağan (Annual)
Olağan Genel Kurul Toplantısı ise Ait Olduğu Hesap Dönemi
2023
Tarih
21/03/2024
Saati
12:30
Adresi
Kuzguncuk Mahallesi Aziz Bey Sok. N1 Nakkaştepe - Üsküdar /İSTANBUL
Gündem
06.03.2024 tarihli özel durum açıklamasında belirtilmiş olan Olağan Genel Kurul gündemleri
Genel Kurul Tescil Tarihi
Açıklamalar
Bilkom Bilişim Hizmetleri A.Ş.'nin 21.03.2024 tarihinde gerçekleştirilen Olağan Genel Kurulu'na ilişkin toplantı tutanağı ekte sunulmaktadır.
Saygılarımızla,
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1261656
BIST