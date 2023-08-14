***BLKOM*** BİLKOM BİLİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.( Hak Kullanım Süreç İptal Bildirimi









***BLKOM*** BİLKOM BİLİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.( Hak Kullanım Süreç İptal Bildirimi )Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırSüreç İptal Nedeniİlgili talep toplama bildirimi bir (1) günlük valör hesaplama hatası sebebi ile iptal edilmiştir. Yeni ISIN kodu ile yeni bildirim yayınlanmıştır.İptal Edilen SüreçPay Dışında Sermaye Piyasası Aracı (Faiz İçeren)http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1185151BIST