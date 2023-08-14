***BLKOM*** BİLKOM BİLİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.( Hak Kullanım Süreç İptal Bildirimi
14.08.2023 15:27
***BLKOM*** BİLKOM BİLİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.( Hak Kullanım Süreç İptal Bildirimi )
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Süreç İptal Nedeni
İlgili talep toplama bildirimi bir (1) günlük valör hesaplama hatası sebebi ile iptal edilmiştir. Yeni ISIN kodu ile yeni bildirim yayınlanmıştır.
İptal Edilen Süreç
Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı (Faiz İçeren)
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1185151
BIST
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17:287.755
En Düşük
|Değişim
|: 0,53%
|| 40,94
|Açılış
|: 7.795
|
|Önceki Kapanış
|: 7.714
|
7.681
En Yüksek
7.869
17:2827,0607
En Yüksek
|Değişim
|: 0,35%
|| 0,0953
|Açılış
|: 27,1050
|
|Önceki Kapanış
|: 27,1200
|
27,2378
En Düşük
26,9479
17:2829,5320
En Yüksek
|Değişim
|: -0,26%
|| -0,0758
|Açılış
|: 29,5000
|
|Önceki Kapanış
|: 29,6500
|
29,7821
En Düşük
29,3063
17:281.660,03
En Yüksek
|Değişim
|: 0,03%
|| 0,47
|Açılış
|: 1.660,03
|
|Önceki Kapanış
|: 1.659,56
|
1.675,36
En Düşük
1.654,52
BIST En Aktif Hisseler17:28
|NETAS
|42,68
|151.999.106
|% 10,00
|
|MERCN
|39,38
|80.697.617
|% 10,00
|
|SAFKR
|26,18
|77.751.954
|% 10,00
|
|RYSAS
|33,66
|62.570.355
|% 10,00
|
|BAYRK
|11,44
|22.282.085
|% 10,00
|
|PEGYO
|7,25
|143.660.440
|% -9,38
|
|MNDRS
|10,05
|288.175.368
|% -8,72
|
|SDTTR
|411,10
|4.069.796.862
|% -7,47
|
|DYOBY
|26,06
|118.703.138
|% -6,86
|
|ISSEN
|14,28
|239.591.825
|% -6,54
|
|ASTOR
|142,20
|12.044.950.976
|% 9,98
|
|EREGL
|42,90
|11.387.739.030
|% 4,53
|
|THYAO
|261,60
|8.972.327.888
|% -1,54
|
|TUPRS
|115,10
|5.730.114.175
|% 3,69
|
|PETKM
|19,11
|5.181.166.180
|% 1,00
|
|ZOREN
|4,51
|2.439.886.471
|% 9,47
|
|SKBNK
|3,87
|1.163.000.358
|% 2,11
|
|YKBNK
|15,93
|4.523.353.755
|% 1,08
|
|PETKM
|19,11
|5.181.166.180
|% 1,00
|
|EREGL
|42,90
|11.387.739.030
|% 4,53
|
|17:28
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|27,0425
|27,0607
|% 0,35
|
|Euro
|29,5172
|29,5320
|% -0,26
|
|Sterlin
|34,1332
|34,3044
|% 0,03
|
|Frank
|30,6286
|30,8131
|% -0,06
|
|Riyal
|7,1900
|7,2260
|% 0,34
|
|17:28
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.909
|1.909
|-4,57
|
|Altın Gr.
|1.657
|1.657
|-2,63
|
|Cumhuriyet
|11.342
|11.513
|-39,00
|
|Tam
|11.104
|11.179
|-9,00
|
|Yarım
|5.569
|5.615
|-5,00
|
|Çeyrek
|2.776
|2.808
|-2,00
|
|Gümüş.Ons
|22,60
|22,62
|-0,08
|
|Gümüş Gr.
|19,53
|19,56
|-0,14
|
|B. Petrol
|86,27
|86,27
|-0,54
|
Seans Raporu
17:28
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17:43XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 14, 32 artarak (% 0.17 ) 8, 393
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17:42MARKA
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17:41EPLAS
Yüzde 7.42 oranında artışla 51.80 lira fiyatla işlem gören hissede 925, 299 adet işlem