***BLKOM*** BİLKOM BİLİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.( İhraç Belgesi
10.10.2022 15:41
***BLKOM*** BİLKOM BİLİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.( İhraç Belgesi )
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Türkçe
İhraç Belgesi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
10/10/2022
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
10.10.2022 tarihli açıklamamıza konu olan yurtiçinde halka arz edilmeksizin nitelikli yatırımcıya satış yöntemiyle satılmak üzere, 1 yılık dönem içerisinde bir veya
birden fazla seferde gerçekleştirilecek toplam 800.000.000 Türk Lirası tutarına kadar tahvil ya da finansman bonosu ihraç edilmesine ilişkin ihraç belgesi, Sermaye Piyasası Kurulu'nun 06
.10.2022 tarih ve 58/1467 sayılı kararı ile onaylanmış olup, söz konusu ihraca ilişkin İhraç Belgesi ve İhraç Belgesi Eki ekte yer almaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1069978
BIST
15:343.593
En Yüksek
|Değişim
|: 0,70%
|| 24,93
|Açılış
|: 3.574
|
|Önceki Kapanış
|: 3.568
|
3.602
En Düşük
3.566
15:3418,0544
En Yüksek
|Değişim
|: -0,26%
|| -0,0473
|Açılış
|: 18,6000
|
|Önceki Kapanış
|: 18,6450
|
18,1648
En Düşük
17,9996
15:3418,0400
En Yüksek
|Değişim
|: -0,55%
|| -0,1000
|Açılış
|: 18,0400
|
|Önceki Kapanış
|: 18,1400
|
18,0500
En Düşük
18,0100
15:341.002,11
En Yüksek
|Değişim
|: -1,22%
|| -12,42
|Açılış
|: 1.002,11
|
|Önceki Kapanış
|: 1.014,53
|
1.019,99
En Düşük
1.000,25
BIST En Aktif Hisseler15:32
|CRFSA
|44,32
|85.160.331
|% 9,98
|
|COSMO
|52,10
|1.398.660
|% 9,96
|
|JANTS
|90,05
|385.791.000
|% 9,95
|
|RTALB
|8,62
|116.694.181
|% 9,95
|
|TRCAS
|19,11
|143.897.561
|% 9,95
|
|KIMMR
|7,20
|374.285
|% -10,00
|
|INFO
|7,83
|46.501.379
|% -9,90
|
|ROYAL
|4,62
|480.874
|% -7,60
|
|MARTI
|4,68
|132.008.183
|% -6,40
|
|ATSYH
|120,00
|1.893.271
|% -5,36
|
|THYAO
|85,90
|4.491.286.476
|% 2,02
|
|EKGYO
|4,35
|1.947.820.262
|% 1,16
|
|SASA
|85,95
|1.863.045.922
|% -1,26
|
|SISE
|30,24
|1.742.421.230
|% 1,61
|
|ASELS
|32,10
|1.604.321.914
|% 1,97
|
|EKGYO
|4,35
|1.947.820.262
|% 1,16
|
|SKBNK
|1,71
|235.142.074
|% -3,39
|
|YKBNK
|8,12
|917.492.043
|% -0,25
|
|DOHOL
|5,33
|597.743.928
|% 0,00
|
|ISCTR
|8,28
|802.999.743
|% -0,84
|
|15:32
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,5765
|18,5797
|% -0,19
|
|Euro
|18,0415
|18,0626
|% -0,22
|
|Sterlin
|20,4655
|20,5681
|% -0,55
|
|Frank
|18,5394
|18,6511
|% -0,55
|
|Riyal
|4,9268
|4,9515
|% -0,22
|
|15:32
|Alış
|Satış
|%
|
|Gümüş Gr.
|11,86
|11,88
|-0,19
|
Seans Raporu
15:32
daha fazla
-
15:47SAYAS
Yüzde 7.41 oranında artışla 19.87 lira fiyatla işlem gören hissede 4, 340, 532 adet işlem
-
15:45POLTK
Yüzde 4.22 oranında artışla 706.10 lira fiyatla işlem gören hissede 39, 383 adet işlem
-
15:44
BIST 30 endeksi için en çok değer kazanan hisseler TCELL, KRDMD, ASELS
-
15:44XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 16, 13 artarak (% 0.51 ) 3, 188
-
15:44
Tavandan işlem gören hisse senedleri : COSMO, HUNER, TRCAS, CRFSA, RTALB, ULUUN, JANTS, BMSCH, YAPRK