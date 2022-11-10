***BLKOM*** BİLKOM BİLİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.( İhraç Belgesi









***BLKOM*** BİLKOM BİLİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.( İhraç Belgesi )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []Türkçeİhraç BelgesiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi10/10/2022Bildirim İçeriğiAçıklamalar10.10.2022 tarihli açıklamamıza konu olan yurtiçinde halka arz edilmeksizin nitelikli yatırımcıya satış yöntemiyle satılmak üzere, 1 yılık dönem içerisinde bir veyabirden fazla seferde gerçekleştirilecek toplam 800.000.000 Türk Lirası tutarına kadar tahvil ya da finansman bonosu ihraç edilmesine ilişkin BaşvuruBelgesi ekte yer almaktadır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1079297BIST