***BLKOM*** BİLKOM BİLİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.( İhraç Belgesi
18.11.2023 12:59
***BLKOM*** BİLKOM BİLİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.( İhraç Belgesi )
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Türkçe
İhraç Belgesi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
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Hayır (No)
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18112023
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
18.11.2023 tarihli açıklamamıza konu olan yurtiçinde halka arz edilmeksizin tahsisli satış ve/veya nitelikli yatırımcıya satış yöntemleriyle satılmak üzere, 1 yılık dönem içerisinde bir veya
birden fazla seferde gerçekleştirilecek toplam 610.000.000 Türk Lirası tutarına kadar tahvil ya da finansman bonosu ihraç edilmesine ilişkin ihraç belgesi, Sermaye Piyasası Kurulu'nun
15.11.2023 tarih ve 70/1534 sayılı kararı ile onaylanmış olup, söz konusu ihraca ilişkin Başvuru Formu, İhraç Belgesi ve İhraç Belgesi Eki ekte yer almaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1218813
BIST
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18:057.853
En Düşük
|Değişim
|: 0,93%
|| 72,68
|Açılış
|: 7.787
|
|Önceki Kapanış
|: 7.781
|
7.774
En Yüksek
7.864
18:0528,6790
En Yüksek
|Değişim
|: 0,08%
|| 0,0243
|Açılış
|: 28,7650
|
|Önceki Kapanış
|: 28,7200
|
28,9384
En Düşük
28,5307
18:0531,2937
En Yüksek
|Değişim
|: 0,47%
|| 0,1456
|Açılış
|: 31,2000
|
|Önceki Kapanış
|: 31,2000
|
31,4660
En Düşük
30,7259
18:051.823,64
En Yüksek
|Değişim
|: -0,12%
|| -2,12
|Açılış
|: 1.823,84
|
|Önceki Kapanış
|: 1.825,76
|
1.846,58
En Düşük
1.817,97
BIST En Aktif Hisseler18:05
|ANELE
|10,67
|47.451.298
|% 10,00
|
|ATSYH
|69,30
|3.465.347
|% 10,00
|
|KRONT
|15,40
|78.772.885
|% 10,00
|
|RUBNS
|30,20
|72.940.816
|% 9,98
|
|DOGUB
|14,54
|52.457.569
|% 9,98
|
|QNBFL
|1.076,00
|11.799.595
|% -9,96
|
|CASA
|113,10
|34.070.735
|% -9,95
|
|AVTUR
|9,23
|6.784.336
|% -9,95
|
|KLNMA
|53,00
|8.699.251
|% -9,25
|
|AVHOL
|55,10
|612.647.613
|% -8,77
|
|THYAO
|254,25
|12.204.388.419
|% 4,07
|
|MIATK
|729,00
|5.490.496.184
|% 3,85
|
|TUPRS
|153,50
|3.386.726.323
|% -0,39
|
|REEDR
|29,70
|3.213.481.132
|% 0,00
|
|MARBL
|19,93
|2.504.649.887
|% -6,43
|
|EKGYO
|7,53
|1.345.006.372
|% -0,13
|
|ZOREN
|5,05
|782.502.087
|% -0,20
|
|IHLAS
|1,43
|196.875.266
|% -3,38
|
|IHLGM
|1,98
|254.162.311
|% -2,94
|
|MARBL
|19,93
|2.504.649.887
|% -6,43
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|28,6451
|28,6790
|% 0,08
|
|Euro
|31,2533
|31,2937
|% 0,47
|
|Sterlin
|35,5581
|35,7364
|% 0,29
|
|Frank
|32,1921
|32,3860
|% 0,27
|
|Riyal
|7,6125
|7,6507
|% -0,08
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Gümüş ONS
|23,72
|23,74
|% 0,66
|
|Platin
|900,76
|902,25
|% 0,66
|
|Paladyum
|1.056,09
|1.059,25
|% 0,66
|
|Brent Pet.
|80,47
|80,47
|% 0,66
|
|Altın Ons
|1.980,64
|1.980,96
|% 0,66
|
Seans Raporu
18:05
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-
17:59XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 71, 74 artarak (% 0.87 ) 8, 306
-
17:59
Adet bazında en çok işlem gören ilk 3 hisse senedi EKGYO, TRKCM, ZOREN
-
17:59MEKAG
Yüzde 9.36 oranında artışla 69.55 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 234, 483 adet işlem
-
17:58IHYAY
Yüzde 5.17 oranında artışla 3.05 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 169, 926 adet işlem
-
17:55SAMAT
Yüzde 5.51 oranında artışla 21.84 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 781, 254 adet işlem