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***BLKOM*** BİLKOM BİLİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim

11.11.2022 16:19
***BLKOM*** BİLKOM BİLİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim


***BLKOM*** BİLKOM BİLİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim )

Özet Bilgi Bİlkom ihraç tavan bildirimi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Yetkili Organ Karar Tarihi 04.07.2022
İhraç Tavanı Tutarı 800.000.000
Para Birimi TRY
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi
SPK Başvuru Tarihi 25.07.2022
SPK Başvuru Sonucu ONAY
SPK Onay Tarihi 06.10.2022
İhraç Tavanı Son Geçerlilik Tarihi 06.11.2023





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1079515


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AKENR 4,40 88.860.855 % 10,00  
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Altın Gr. 1.050 1.050 6,75  
Cumhuriyet 6.951 7.056 105,00  
Tam 6.928 7.051 33,00  
Yarım 3.364 3.447 16,00  
Çeyrek 1.682 1.723 8,00  
Gümüş.Ons 21,61 21,64 -0,06  
Gümüş Gr. 12,84 12,86 -0,04  
B. Petrol 96,14 96,14 2,47  
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