***BLKOM*** BİLKOM BİLİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim
11.11.2022 16:19
***BLKOM*** BİLKOM BİLİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim )
Özet Bilgi Bİlkom ihraç tavan bildirimi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Yetkili Organ Karar Tarihi 04.07.2022
İhraç Tavanı Tutarı 800.000.000
Para Birimi TRY
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi
SPK Başvuru Tarihi 25.07.2022
SPK Başvuru Sonucu ONAY
SPK Onay Tarihi 06.10.2022
İhraç Tavanı Son Geçerlilik Tarihi 06.11.2023
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1079515
BIST
16:424.488
En Yüksek
|Değişim
|: 0,47%
|| 20,78
|Açılış
|: 4.541
|
|Önceki Kapanış
|: 4.467
|
4.552
En Düşük
4.471
16:4218,5465
En Yüksek
|Değişim
|: 0,31%
|| 0,0566
|Açılış
|: 18,5650
|
|Önceki Kapanış
|: 18,5550
|
18,5893
En Düşük
18,4566
16:4219,1355
En Yüksek
|Değişim
|: 1,50%
|| 0,2837
|Açılış
|: 19,0800
|
|Önceki Kapanış
|: 18,7200
|
19,1409
En Düşük
18,8141
16:421.050,88
En Yüksek
|Değişim
|: 0,71%
|| 7,38
|Açılış
|: 1.051,21
|
|Önceki Kapanış
|: 1.043,51
|
1.054,73
En Düşük
1.039,37
BIST En Aktif Hisseler16:42
|BRYAT
|956,30
|188.791.089
|% 10,00
|
|VERUS
|96,80
|54.462.651
|% 10,00
|
|CELHA
|28,60
|27.973.582
|% 10,00
|
|AKENR
|4,40
|88.860.855
|% 10,00
|
|MIATK
|107,90
|361.133.515
|% 9,99
|
|SNGYO
|4,23
|21.225.865
|% -10,00
|
|GLBMD
|10,95
|48.126.285
|% -9,95
|
|KZBGY
|16,60
|181.123.326
|% -9,59
|
|TURGG
|263,20
|34.872.013
|% -9,37
|
|BALAT
|11,00
|344.625
|% -4,35
|
|THYAO
|112,70
|7.091.744.056
|% -0,62
|
|EREGL
|37,28
|5.658.471.670
|% -0,69
|
|ASELS
|39,52
|5.104.989.341
|% 3,89
|
|PETKM
|14,41
|3.224.235.257
|% -0,48
|
|EKGYO
|5,35
|2.766.338.226
|% -0,56
|
|EKGYO
|5,35
|2.766.338.226
|% -0,56
|
|YKBNK
|9,79
|2.584.966.731
|% 0,20
|
|ODAS
|10,83
|2.677.503.337
|% 8,52
|
|SKBNK
|2,18
|549.613.869
|% -2,24
|
|TSKB
|3,11
|703.483.283
|% -0,64
|
|16:42
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,5345
|18,5465
|% 0,31
|
|Euro
|19,1215
|19,1355
|% 1,50
|
|Sterlin
|21,7816
|21,8908
|% 0,88
|
|Frank
|19,4170
|19,5340
|% 1,81
|
|Riyal
|4,9143
|4,9390
|% 0,22
|
|16:42
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.763
|1.763
|7,14
|
|Altın Gr.
|1.050
|1.050
|6,75
|
|Cumhuriyet
|6.951
|7.056
|105,00
|
|Tam
|6.928
|7.051
|33,00
|
|Yarım
|3.364
|3.447
|16,00
|
|Çeyrek
|1.682
|1.723
|8,00
|
|Gümüş.Ons
|21,61
|21,64
|-0,06
|
|Gümüş Gr.
|12,84
|12,86
|-0,04
|
|B. Petrol
|96,14
|96,14
|2,47
|
Seans Raporu
16:42
daha fazla
-
16:57NTGAZ
Yüzde 7.16 oranında artışla 40.40 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 268, 532 adet işlem
-
16:56HTTBT
Yüzde 8.68 oranında artışla 23.30 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 800, 922 adet işlem
-
16:55BRSAN
Yüzde 9.94 oranında artışla 65.80 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 258, 242 adet işlem
-
16:54XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 31, 26 artarak (% 0.79 ) 3, 983
-
16:54
Tavandan işlem gören hisse senedleri : MIATK, KUYAS, BAKAB, EGPRO, TUCLK, PRDGS, MAALT, KERVN, BRYAT, CELHA