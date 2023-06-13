***BLKOM*** BİLKOM BİLİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim
13.06.2023 16:22
***BLKOM*** BİLKOM BİLİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim )
Özet Bilgi İhraç Tavanına İlişkin Bildirim
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Yetkili Organ Karar Tarihi 12.06.2023
İhraç Tavanı Tutarı 610.000
Para Birimi TRY
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi
Ek Açıklamalar
Şirketimizin 12.06.2023 tarih ve 2023/16 nolu Yönetim Kurulu Kararı ile Sermaye Piyasası Kurulu'nun (SPK) VII-128.8 Borçlanma Araçları Tebliğ hükümlerine uygun olarak, yurtiçinde halka arz edilmeksizin tahsisli olarak ve/veya nitelikli yatırımcılara satılmak ve halka arza yol açmayacak şekilde Borsa İstanbul A.Ş.'nin ilgili pazarında işlem görmek üzere 1 yıllık dönem içerisinde çeşitli tertip ve vadelerde bir veya birden fazla seferde gerçekleştirilecek toplam 610.000.000 Türk Lirası (AltıyüzonmilyonTürkLirası) tutarına kadar Türk Lirası cinsinden piyasa koşullarına bağlı olarak belirlenecek esaslar çerçevesinde tahvil yada finansman bonosu ihraç edilmesine ve bu kapsamda SPK'ya başvuru yapılmasına karar verilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1158322
BIST
17:515.459
En Düşük
|Değişim
|: -2,33%
|| -130,14
|Açılış
|: 5.568
|
|Önceki Kapanış
|: 5.589
|
5.393
En Yüksek
5.595
17:5123,6536
En Yüksek
|Değişim
|: 0,17%
|| 0,0411
|Açılış
|: 23,6600
|
|Önceki Kapanış
|: 23,6200
|
23,8058
En Düşük
23,2624
17:5125,5496
En Yüksek
|Değişim
|: 0,77%
|| 0,1948
|Açılış
|: 25,5000
|
|Önceki Kapanış
|: 25,3500
|
25,8586
En Düşük
25,1267
17:511.483,82
En Yüksek
|Değişim
|: -0,18%
|| -2,67
|Açılış
|: 1.483,82
|
|Önceki Kapanış
|: 1.486,48
|
1.499,53
En Düşük
1.465,14
BIST En Aktif Hisseler17:49
|METUR
|5,17
|51.978.813
|% 10,00
|
|VKFYO
|17,38
|31.852.908
|% 10,00
|
|ISBTR
|50.941,00
|2.547.050
|% 10,00
|
|BURVA
|71,55
|232.890.645
|% 9,99
|
|AYEN
|30,42
|297.921.126
|% 9,98
|
|BURCE
|188,10
|103.707.805
|% -10,00
|
|SASA
|56,35
|6.555.761.929
|% -9,98
|
|PENTA
|25,10
|1.342.391.146
|% -9,97
|
|CASA
|128,50
|423.225
|% -9,95
|
|IMASM
|16,00
|1.608.330.921
|% -9,09
|
|THYAO
|177,30
|7.324.584.022
|% -3,27
|
|SASA
|56,35
|6.555.761.929
|% -9,98
|
|EREGL
|37,50
|4.090.848.275
|% -1,16
|
|KRDMD
|21,90
|3.668.603.448
|% 2,53
|
|AKBNK
|18,00
|3.314.946.348
|% -0,44
|
|EKGYO
|7,45
|2.084.312.104
|% -3,62
|
|YKBNK
|11,76
|3.050.473.768
|% -0,68
|
|ISCTR
|12,99
|2.449.604.723
|% -0,84
|
|AKBNK
|18,00
|3.314.946.348
|% -0,44
|
|KRDMD
|21,90
|3.668.603.448
|% 2,53
|
|17:49
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|23,6322
|23,6454
|% 0,14
|
|Euro
|25,5512
|25,5678
|% 0,84
|
|Sterlin
|29,6789
|29,8278
|% 0,73
|
|Frank
|26,0016
|26,1582
|% 0,44
|
|Riyal
|6,2807
|6,3122
|% 0,03
|
|17:49
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.953
|1.954
|-4,42
|
|Altın Gr.
|1.483
|1.483
|-3,62
|
|Cumhuriyet
|9.923
|10.071
|20,00
|
|Tam
|9.871
|10.127
|17,11
|
|Yarım
|4.835
|4.913
|-13,00
|
|Çeyrek
|2.417
|2.456
|-7,00
|
|Gümüş.Ons
|23,96
|23,98
|-0,08
|
|Gümüş Gr.
|18,18
|18,20
|-0,07
|
|B. Petrol
|74,50
|74,50
|2,66
|
Seans Raporu
17:49
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-
17:59XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre -202, 5 kaybederek (% -3.25 ) 6, 021
-
17:59XU100
Endeks 5, 413 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -3, 15 altında . İşlem hacmi 77, 394.00 milyon TL de
-
17:59BIOEN
Yüzde -6.75 oranında düşüşle 14.36 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 570, 516 adet işlem
-
17:58KOZAA
Yüzde -6.24 oranında düşüşle 45.08 lira fiyatla işlem gören hissede 15, 078, 144 adet işlem
-
17:57HEKTS
Yüzde -6.89 oranında düşüşle 28.90 lira fiyatla işlem gören hissede 29, 520, 885 adet işlem