***BLKOM*** BİLKOM BİLİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim
28.11.2023 10:46
***BLKOM*** BİLKOM BİLİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim )
Özet Bilgi İhraç Tavanına İlişkin Bildirim Yönetim Kurulu Kararı
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Yetkili Organ Karar Tarihi 28.11.2023
İhraç Tavanı Tutarı 1.350.000.000
Para Birimi TRY
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi
Ek Açıklamalar
Şirketimizin 28.11.2023 tarih ve 2023/18 nolu Yönetim Kurulu Kararı ile Sermaye Piyasası Kurulu'nun (SPK) VII-128.8 Borçlanma Araçları Tebliğ hükümlerine uygun olarak, yurtiçinde halka arz edilmeksizin tahsisli olarak ve/veya nitelikli yatırımcılara satılmak ve halka arza yol açmayacak şekilde Borsa İstanbul A.Ş.'nin ilgili pazarında işlem görmek üzere 1 yıllık dönem içerisinde çeşitli tertip ve vadelerde bir veya birden fazla seferde gerçekleştirilecek toplam 1.350.000.000 Türk Lirası (BirmilyarüçyüzellimilyonTürkLirası) tutarına kadar Türk Lirası cinsinden piyasa koşullarına bağlı olarak belirlenecek esaslar çerçevesinde tahvil yada finansman bonosu ihraç edilmesine ve bu kapsamda SPK'ya başvuru yapılmasına karar verilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1220459
BIST
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12:038.118
En Düşük
|Değişim
|: 0,14%
|| 11,07
|Açılış
|: 8.116
|
|Önceki Kapanış
|: 8.107
|
8.109
En Yüksek
8.149
12:0328,9358
En Yüksek
|Değişim
|: 0,10%
|| 0,0302
|Açılış
|: 28,9100
|
|Önceki Kapanış
|: 28,9300
|
28,9384
En Düşük
28,8301
12:0331,7080
En Yüksek
|Değişim
|: 0,04%
|| 0,0141
|Açılış
|: 31,6000
|
|Önceki Kapanış
|: 31,6000
|
31,7415
En Düşük
31,6204
12:031.874,44
En Yüksek
|Değişim
|: 0,19%
|| 3,58
|Açılış
|: 1.874,44
|
|Önceki Kapanış
|: 1.870,86
|
1.877,20
En Düşük
1.868,54
BIST En Aktif Hisseler12:03
|BINHO
|243,30
|70.673.541
|% 9,99
|
|SAMAT
|39,22
|52.134.557
|% 9,98
|
|SANEL
|22,98
|8.510.102
|% 9,95
|
|EKOS
|22,56
|16.281.755
|% 9,94
|
|BSOKE
|13,27
|148.358.284
|% 9,94
|
|LIDER
|217,00
|315.572.396
|% -10,00
|
|DAPGM
|45,36
|301.607.301
|% -10,00
|
|LINK
|191,00
|27.063.135
|% -8,83
|
|ENSRI
|28,50
|790.790
|% -7,77
|
|BASCM
|12,61
|168.520
|% -6,59
|
|THYAO
|261,25
|4.634.323.860
|% 0,29
|
|SASA
|49,66
|2.580.589.950
|% 6,48
|
|AKBNK
|34,16
|1.680.455.875
|% -0,41
|
|TUPRS
|155,60
|1.528.836.346
|% -0,26
|
|ISCTR
|22,24
|1.347.454.914
|% -1,07
|
|ZOREN
|5,20
|578.100.102
|% -2,07
|
|ISCTR
|22,24
|1.347.454.914
|% -1,07
|
|YKBNK
|18,92
|1.021.211.092
|% -0,47
|
|SASA
|49,66
|2.580.589.950
|% 6,48
|
|HEKTS
|22,04
|1.104.032.467
|% 4,75
|
|12:03
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|28,9265
|28,9358
|% 0,10
|
|Euro
|31,6966
|31,7080
|% 0,04
|
|Sterlin
|36,4181
|36,6007
|% 0,13
|
|Frank
|32,7186
|32,9157
|% 0,12
|
|Riyal
|7,6902
|7,7288
|% 0,14
|
|12:03
|Alış
|Satış
|%
|
|Gümüş ONS
|24,61
|24,65
|% 0,66
|
|Platin
|924,67
|925,96
|% 0,66
|
|Paladyum
|1.062,23
|1.067,23
|% 0,66
|
|Brent Pet.
|80,57
|80,57
|% 0,66
|
|Altın Ons
|2.015,01
|2.015,32
|% 0,66
|