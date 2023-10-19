***BLKOM*** BİLKOM BİLİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.( Kredi Derecelendirmesi









***BLKOM*** BİLKOM BİLİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.( Kredi Derecelendirmesi )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeKredi DerecelendirmesiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi24/10/2022Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarJCR Avrasya Derecelendirme A.Ş.'nin 19.10.2023 tarihli kredi derecelendirme raporuna göre Bilkom Bilişim Hizmetleri A.Ş.'nin kredi derecelendirme notu, Uzun Vadeli Ulusal Kredi Rating Notu : AA+ (tr) / (Stabil Görünüm) ve Kısa Vadeli Ulusal Kredi Rating Notu : J1+ (tr) / (Stabil Görünüm) olarak belirlenmiştir.Ayrıntılı bilgilere ekteki PDF dosyasından ulaşabilirsiniz.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1207737BIST