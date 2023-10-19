***BLKOM*** BİLKOM BİLİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.( Kredi Derecelendirmesi
19.10.2023 16:40
***BLKOM*** BİLKOM BİLİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.( Kredi Derecelendirmesi )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Kredi Derecelendirmesi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
24/10/2022
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
JCR Avrasya Derecelendirme A.Ş.'nin 19.10.2023 tarihli kredi derecelendirme raporuna göre Bilkom Bilişim Hizmetleri A.Ş.'nin kredi derecelendirme notu, Uzun Vadeli Ulusal Kredi Rating Notu : AA+ (tr) / (Stabil Görünüm) ve Kısa Vadeli Ulusal Kredi Rating Notu : J1+ (tr) / (Stabil Görünüm) olarak belirlenmiştir.
Ayrıntılı bilgilere ekteki PDF dosyasından ulaşabilirsiniz.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1207737
BIST
'
18:007.769
En Düşük
|Değişim
|: -0,94%
|| -73,63
|Açılış
|: 7.868
|
|Önceki Kapanış
|: 7.843
|
7.728
En Yüksek
7.971
18:0027,9910
En Yüksek
|Değişim
|: -0,03%
|| -0,0088
|Açılış
|: 28,0500
|
|Önceki Kapanış
|: 28,1400
|
28,5091
En Düşük
27,8961
18:0029,6890
En Yüksek
|Değişim
|: 0,56%
|| 0,1664
|Açılış
|: 29,6500
|
|Önceki Kapanış
|: 29,7000
|
30,0718
En Düşük
29,4688
18:001.759,21
En Yüksek
|Değişim
|: 0,42%
|| 7,28
|Açılış
|: 1.759,21
|
|Önceki Kapanış
|: 1.751,93
|
1.787,74
En Düşük
1.748,30
BIST En Aktif Hisseler18:00
|TARKM
|660,00
|113.301.330
|% 10,00
|
|RAYSG
|100,10
|41.626.201
|% 10,00
|
|KONYA
|8.241,20
|796.691.211
|% 10,00
|
|MRSHL
|1.624,00
|143.597.010
|% 10,00
|
|MEKAG
|44,24
|5.625.204
|% 10,00
|
|MAALT
|1.079,60
|353.127.002
|% -10,00
|
|BMSCH
|18,63
|180.692.360
|% -10,00
|
|QNBFL
|1.051,40
|13.450.560
|% -10,00
|
|AYCES
|540,10
|91.090.973
|% -10,00
|
|ATSYH
|72,50
|2.866.426
|% -9,99
|
|THYAO
|213,60
|8.764.512.643
|% -1,34
|
|TUPRS
|133,40
|5.686.415.341
|% -5,52
|
|PETKM
|20,84
|3.770.422.198
|% -3,25
|
|YKBNK
|18,61
|3.655.821.962
|% 0,81
|
|ASELS
|41,10
|3.510.230.843
|% 3,53
|
|EKGYO
|7,19
|2.354.900.514
|% -1,91
|
|ZOREN
|5,74
|1.453.950.799
|% -3,37
|
|YKBNK
|18,61
|3.655.821.962
|% 0,81
|
|PETKM
|20,84
|3.770.422.198
|% -3,25
|
|ODAS
|11,40
|2.029.412.226
|% -4,12
|
|18:00
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|27,9849
|27,9910
|% -0,03
|
|Euro
|29,6744
|29,6890
|% 0,56
|
|Sterlin
|33,8879
|34,0578
|% 0,08
|
|Frank
|31,1211
|31,3086
|% 0,42
|
|Riyal
|7,4387
|7,4760
|% 0,04
|
|18:00
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.957
|1.958
|9,85
|
|Altın Gr.
|1.759
|1.759
|7,28
|
|Cumhuriyet
|12.122
|12.305
|-39,00
|
|Tam
|11.870
|11.968
|-27,00
|
|Yarım
|5.953
|6.009
|-12,00
|
|Çeyrek
|2.967
|3.004
|-6,00
|
|Gümüş.Ons
|22,84
|22,88
|0,01
|
|Gümüş Gr.
|20,50
|20,52
|-0,04
|
|B. Petrol
|91,21
|91,21
|-0,29
|
Seans Raporu
18:00
daha fazla
-
17:59GUBRF
Yüzde -5.93 oranında düşüşle 333.20 lira fiyatla işlem gören hissede 4, 313, 301 adet işlem
-
17:58TUPRS
Yüzde -5.10 oranında düşüşle 134.00 lira fiyatla işlem gören hissede 39, 334, 700 adet işlem
-
17:57KMPUR
Yüzde -5.27 oranında düşüşle 75.45 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 327, 675 adet işlem
-
17:56XU100
Endeks 7, 752 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -1, 16 altında . İşlem hacmi 92, 953.00 milyon TL de
-
17:56UNLU
Yüzde -5.33 oranında düşüşle 22.72 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 710, 222 adet işlem