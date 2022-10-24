***BLKOM*** BİLKOM BİLİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***BLKOM*** BİLKOM BİLİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi24/10/2022Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarJCR Avrasya Derecelendirme A.Ş.'nin 19.10.2022 tarihli kredi derecelendirme raporuna göre Bilkom Bilişim Hizmetleri A.Ş.'nin kredi derecelendirme notu, Uzun Vadeli (Ulusal) (Trk) AA+ görünüm stabil ve Kısa Vadeli (Ulusal) (Trk) J1+ görünüm stabil olarak belirlenmiştir.Ayrıntılı bilgilere ekteki PDF dosyasından ulaşabilirsiniz.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1073491BIST