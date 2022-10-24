***BLKOM*** BİLKOM BİLİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
24.10.2022 10:56
***BLKOM*** BİLKOM BİLİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
24/10/2022
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
JCR Avrasya Derecelendirme A.Ş.'nin 19.10.2022 tarihli kredi derecelendirme raporuna göre Bilkom Bilişim Hizmetleri A.Ş.'nin kredi derecelendirme notu, Uzun Vadeli (Ulusal) (Trk) AA+ görünüm stabil ve Kısa Vadeli (Ulusal) (Trk) J1+ görünüm stabil olarak belirlenmiştir.
Ayrıntılı bilgilere ekteki PDF dosyasından ulaşabilirsiniz.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1073491
BIST
12:193.968
En Yüksek
|Değişim
|: 0,85%
|| 33,33
|Açılış
|: 3.946
|
|Önceki Kapanış
|: 3.935
|
3.996
En Düşük
3.940
12:1918,6117
En Yüksek
|Değişim
|: 0,16%
|| 0,0304
|Açılış
|: 18,6750
|
|Önceki Kapanış
|: 18,6900
|
18,6336
En Düşük
18,5049
12:1918,2738
En Yüksek
|Değişim
|: -0,31%
|| -0,0567
|Açılış
|: 18,3400
|
|Önceki Kapanış
|: 18,4000
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18,4256
En Düşük
18,2516
12:19985,76
En Yüksek
|Değişim
|: -0,48%
|| -4,71
|Açılış
|: 985,76
|
|Önceki Kapanış
|: 990,47
|
999,07
En Düşük
983,80
BIST En Aktif Hisseler12:19
|TURGG
|249,70
|20.362.162
|% 10,00
|
|FENER
|62,15
|364.828.779
|% 10,00
|
|SUMAS
|92,40
|70.871
|% 10,00
|
|SODSN
|30,14
|370.933
|% 10,00
|
|KERVN
|0,66
|1.140.262
|% 10,00
|
|CONSE
|8,19
|528.670.000
|% -10,00
|
|BTCIM
|42,76
|28.397.966
|% -9,98
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|ORGE
|22,26
|128.291.574
|% -7,40
|
|KMPUR
|81,95
|61.660.240
|% -6,87
|
|YAPRK
|48,30
|34.024.304
|% -6,21
|
|THYAO
|99,20
|3.419.964.730
|% 1,28
|
|EREGL
|30,86
|2.397.255.305
|% 4,47
|
|KRDMD
|12,66
|1.853.967.896
|% 2,76
|
|SASA
|96,80
|1.311.024.743
|% 3,92
|
|TOASO
|106,10
|1.310.702.285
|% 9,10
|
|EKGYO
|4,68
|1.181.176.780
|% 0,86
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|KRDMD
|12,66
|1.853.967.896
|% 2,76
|
|ODAS
|7,60
|921.062.886
|% -4,16
|
|SKBNK
|1,97
|217.745.432
|% 0,51
|
|TSKB
|2,86
|304.519.844
|% -1,38
|
|12:19
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,6019
|18,6117
|% 0,16
|
|Euro
|18,2628
|18,2738
|% -0,31
|
|Sterlin
|20,9840
|21,0893
|% 0,21
|
|Frank
|18,5083
|18,6198
|% -0,23
|
|Riyal
|4,9353
|4,9601
|% 0,13
|
|12:19
|Alış
|Satış
|%
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|Altın Ons
|1.646
|1.646
|-11,39
|
|Altın Gr.
|987
|987
|-3,72
|
|Cumhuriyet
|6.622
|6.722
|-56,00
|
|Tam
|6.661
|6.767
|58,00
|
|Yarım
|3.246
|3.306
|26,00
|
|Çeyrek
|1.628
|1.653
|12,00
|
|Gümüş.Ons
|19,04
|19,08
|-0,37
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|Gümüş Gr.
|11,43
|11,45
|-0,17
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|B. Petrol
|89,62
|89,62
|-1,72
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