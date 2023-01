***BLKOM*** BİLKOM BİLİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu









***BLKOM*** BİLKOM BİLİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )Sermaye ve Ortaklık Yapısı BilgileriOrtaklık YapısıOrtağın Adı-Soyadı/Ticaret Unvanı Sermayedeki Payı Para Birimi Sermayedeki Payı (%)Koç Holding A.Ş. 192498 TRY 70,00Koç Sistem A.Ş. 82500 TRY 30,00Diğer 2 TRY 0,00TOPLAM 275000 TRY 100,00http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1093938BIST