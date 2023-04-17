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***BLKOM*** BİLKOM BİLİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu

17.04.2023 11:06
***BLKOM*** BİLKOM BİLİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu


***BLKOM*** BİLKOM BİLİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )

Sermaye ve Ortaklık Yapısı Bilgileri
Ortaklık Yapısı
Ortağın Adı-Soyadı/Ticaret Unvanı Sermayedeki Payı Para Birimi Sermayedeki Payı (%)
Koç Holding A.Ş. 274998 TRY 99,99
Diğer 2 TRY 0,00
TOPLAM 275000 TRY 100,00




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1139185


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BIST En Aktif Hisseler11:17
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
CVKMD 139,70 3.454.641 % 10,00  
KOZAL 24,64 2.660.303.269 % 10,00  
KOZAA 49,54 1.298.647.801 % 9,99  
KOPOL 32,58 2.099.097 % 9,99  
ATAGY 5,09 6.726.078 % 9,94  
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11:17 Alış Satış %  
Dolar 19,3739 19,3789 % 0,15  
Euro 21,3031 21,3278 % 0,21  
Sterlin 23,9664 24,0866 % 0,07  
Frank 21,5976 21,7278 % 0,16  
Riyal 5,1495 5,1753 % 0,12  
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11:17 Alış Satış %  
Altın Ons 2.012 2.012 7,82  
Altın Gr. 1.253 1.253 6,17  
Cumhuriyet 8.765 8.898 -28,00  
Tam 8.797 8.888 97,00  
Yarım 4.296 4.349 47,00  
Çeyrek 2.148 2.174 23,00  
Gümüş.Ons 25,52 25,54 0,18  
Gümüş Gr. 15,91 15,93 0,14  
B. Petrol 86,27 86,27 -0,04  
Seans Raporu 11:17
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