***BLKOM*** BİLKOM BİLİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu









***BLKOM*** BİLKOM BİLİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )İletişim BilgileriYatırımcı İlişkileri Bölümü veya Bağlantı Kurulacak Şirket YetkilileriAd-Soyad Görevi Görevlendirme Tarihi Telefon E-posta Lisans Belgesi Türü Lisans Belge NoBurhan Murzoğlu Finans ve Operasyon Direktörü +90 216 554 90 69 burhan.murzoglu@bilkom.com.trÖmür Akkaya Mali İşler Grup Müdürü +90 216 554 90 94 omur.akkaya@bilkom.com.trBoğaçhan Koç Muhasebe Müdürü +90 216 554 90 00 bogachan.koc@gmail.comBarış Gökcesu Finans Müdürü +90 216 554 90 00 baris.gokcesu@bilkom.com.trYönetime İlişkin BilgilerYönetim Kurulu ÜyeleriAdı-Soyadı Tüzel Kişi Üye Adına Hareket Eden Kişi Cinsiyeti Görevi Mesleği Yönetim Kuruluna İlk Seçilme Tarihi İcrada Görevli Olup Olmadığı Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler Denetim, Muhasebe ve/veya Finans Alanında En Az 5 Yıllık Deneyime Sahip Olup Olmadığı Sermayedeki Payı (%) Temsil Ettiği Pay Grubu Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Olup Olmadığı Bağımsızlık Beyanının Yer Aldığı KAP Duyurusunun Bağlantısı Bağımsız Üyenin Aday Gösterme Komitesi Tarafından Değerlendirilip Değerlendirilmediği Bağımsızlığını Kaybeden Üye Olup Olmadığı Yer Aldığı Komiteler ve GöreviYILDIRIM ALİ KOÇ Erkek Yönetim Kurulu Başkanı İş Adamı / İş Kadını İcrada Görevli Değil Yönetim Kurulu Başkanı Koç Holding A.Ş. Yönetim Kurulu Başkan Vekili-Koç Grubu Şirketlerinde Yönetim Kurulu Üyelikleri Bağımsız Üye DeğilMEHMET ÖMER KOÇ Erkek Yönetim Kurulu Başkan Vekili İş Adamı / İş Kadını İcrada Görevli Değil Yönetim Kurulu Başkan Vekili Koç Holding A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı-Koç Grubu Şirketlerinde Yönetim Kurulu Üyelikleri Bağımsız Üye DeğilESRA ÇİĞDEM KOÇ Kadın Yönetim Kurulu Üyesi İş Adamı / İş Kadını İcrada Görevli Değil Yönetim Kurulu Üyesi Koç Grubu Şirketlerinde Yönetim Kurulu Üyelikleri Bağımsız Üye DeğilLEVENT ÇAKIROĞLU Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Üst Düzey Yönetici İcrada Görevli Değil Yönetim Kurulu Üyesi Koç Holding A.Ş. CEO - Koç Grubu Şirketlerinde Yönetim Kurulu Üyelikleri Bağımsız Üye DeğilFATİH KEMAL EBİÇLİOĞLU Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Üst Düzey Yönetici İcrada Görevli Değil Yönetim Kurulu Üyesi Koç Holding A.Ş. Dayanıklı Tüketim Grubu Başkanı Bağımsız Üye DeğilOYA ÜNLÜ KIZIL Kadın Yönetim Kurulu Üyesi Üst Düzey Yönetici İcrada Görevli Değil Yönetim Kurulu Üyesi Koç Grubu Şirketlerinde Yönetim Kurulu Üyelikleri Bağımsız Üye DeğilCİHAN VAHDETTİN ÖZSÖNMEZ Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Üst Düzey Yönetici İcrada Görevli Değil Yönetim Kurulu Üyesi Yönetim Kurulu Üyelikleri Bağımsız Üye DeğilFİKRET BALLIKAYA Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Üst Düzey Yönetici İcrada Görevli Genel Müdür Yönetim Kurulu Üyelikleri Bağımsız Üye DeğilYönetimde Söz Sahibi Olan PersonelAdı-Soyadı Görevi Mesleği Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı GörevlerFİKRET BALLIKAYA Genel Müdür Üst Düzey Yönetici Genel MüdürBURHAN MURZOĞLU Finans ve Tedarik Zinciri Direktörü Üst Düzey Yönetici Finans ve Tedarik Zinciri DirektörüCAN IRMAK SAĞIROĞLU Pazarlama ve İş Geliştirme Direktörü Üst Düzey Yönetici Pazarlama ve İş Geliştirme DirektörüONUR BAŞKAN Satış Direktöru? Üst Düzey Yönetici Tüketici Grup MüdürüGAMZE GENÇ İnsan Kaynakları Direktörü Üst Düzey Yönetici İnsan Kaynakları Direktörühttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1199011BIST