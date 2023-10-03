***BLKOM*** BİLKOM BİLİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu
03.10.2023 17:31
***BLKOM*** BİLKOM BİLİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )
İletişim Bilgileri
Yatırımcı İlişkileri Bölümü veya Bağlantı Kurulacak Şirket Yetkilileri
Ad-Soyad Görevi Görevlendirme Tarihi Telefon E-posta Lisans Belgesi Türü Lisans Belge No
Burhan Murzoğlu Finans ve Operasyon Direktörü +90 216 554 90 69 burhan.murzoglu@bilkom.com.tr
Ömür Akkaya Mali İşler Grup Müdürü +90 216 554 90 94 omur.akkaya@bilkom.com.tr
Boğaçhan Koç Muhasebe Müdürü +90 216 554 90 00 bogachan.koc@gmail.com
Barış Gökcesu Finans Müdürü +90 216 554 90 00 baris.gokcesu@bilkom.com.tr
Yönetime İlişkin Bilgiler
Yönetim Kurulu Üyeleri
Adı-Soyadı Tüzel Kişi Üye Adına Hareket Eden Kişi Cinsiyeti Görevi Mesleği Yönetim Kuruluna İlk Seçilme Tarihi İcrada Görevli Olup Olmadığı Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler Denetim, Muhasebe ve/veya Finans Alanında En Az 5 Yıllık Deneyime Sahip Olup Olmadığı Sermayedeki Payı (%) Temsil Ettiği Pay Grubu Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Olup Olmadığı Bağımsızlık Beyanının Yer Aldığı KAP Duyurusunun Bağlantısı Bağımsız Üyenin Aday Gösterme Komitesi Tarafından Değerlendirilip Değerlendirilmediği Bağımsızlığını Kaybeden Üye Olup Olmadığı Yer Aldığı Komiteler ve Görevi
YILDIRIM ALİ KOÇ Erkek Yönetim Kurulu Başkanı İş Adamı / İş Kadını İcrada Görevli Değil Yönetim Kurulu Başkanı Koç Holding A.Ş. Yönetim Kurulu Başkan Vekili-Koç Grubu Şirketlerinde Yönetim Kurulu Üyelikleri Bağımsız Üye Değil
MEHMET ÖMER KOÇ Erkek Yönetim Kurulu Başkan Vekili İş Adamı / İş Kadını İcrada Görevli Değil Yönetim Kurulu Başkan Vekili Koç Holding A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı-Koç Grubu Şirketlerinde Yönetim Kurulu Üyelikleri Bağımsız Üye Değil
ESRA ÇİĞDEM KOÇ Kadın Yönetim Kurulu Üyesi İş Adamı / İş Kadını İcrada Görevli Değil Yönetim Kurulu Üyesi Koç Grubu Şirketlerinde Yönetim Kurulu Üyelikleri Bağımsız Üye Değil
LEVENT ÇAKIROĞLU Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Üst Düzey Yönetici İcrada Görevli Değil Yönetim Kurulu Üyesi Koç Holding A.Ş. CEO - Koç Grubu Şirketlerinde Yönetim Kurulu Üyelikleri Bağımsız Üye Değil
FATİH KEMAL EBİÇLİOĞLU Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Üst Düzey Yönetici İcrada Görevli Değil Yönetim Kurulu Üyesi Koç Holding A.Ş. Dayanıklı Tüketim Grubu Başkanı Bağımsız Üye Değil
OYA ÜNLÜ KIZIL Kadın Yönetim Kurulu Üyesi Üst Düzey Yönetici İcrada Görevli Değil Yönetim Kurulu Üyesi Koç Grubu Şirketlerinde Yönetim Kurulu Üyelikleri Bağımsız Üye Değil
CİHAN VAHDETTİN ÖZSÖNMEZ Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Üst Düzey Yönetici İcrada Görevli Değil Yönetim Kurulu Üyesi Yönetim Kurulu Üyelikleri Bağımsız Üye Değil
FİKRET BALLIKAYA Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Üst Düzey Yönetici İcrada Görevli Genel Müdür Yönetim Kurulu Üyelikleri Bağımsız Üye Değil
Yönetimde Söz Sahibi Olan Personel
Adı-Soyadı Görevi Mesleği Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler
FİKRET BALLIKAYA Genel Müdür Üst Düzey Yönetici Genel Müdür
BURHAN MURZOĞLU Finans ve Tedarik Zinciri Direktörü Üst Düzey Yönetici Finans ve Tedarik Zinciri Direktörü
CAN IRMAK SAĞIROĞLU Pazarlama ve İş Geliştirme Direktörü Üst Düzey Yönetici Pazarlama ve İş Geliştirme Direktörü
ONUR BAŞKAN Satış Direktöru? Üst Düzey Yönetici Tüketici Grup Müdürü
GAMZE GENÇ İnsan Kaynakları Direktörü Üst Düzey Yönetici İnsan Kaynakları Direktörü
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1199011
BIST