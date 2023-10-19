***BLKOM*** BİLKOM BİLİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu
19.10.2023 16:40
***BLKOM*** BİLKOM BİLİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )
İletişim Bilgileri
Yatırımcı İlişkileri Bölümü veya Bağlantı Kurulacak Şirket Yetkilileri
Ad-Soyad Görevi Görevlendirme Tarihi Telefon E-posta Lisans Belgesi Türü Lisans Belge No
Burhan Murzoğlu Finans ve Operasyon Direktörü +90 216 554 90 69 burhan.murzoglu@bilkom.com.tr
Ömür Akkaya Mali İşler Grup Müdürü +90 216 554 90 94 omur.akkaya@bilkom.com.tr
Boğaçhan Koç Muhasebe Müdürü +90 216 554 90 00 bogachan.koc@bilkom.com.tr
Barış Gökcesu Finans Müdürü +90 216 554 90 00 baris.gokcesu@bilkom.com.tr
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1207739
BIST
'
18:007.769
En Düşük
|Değişim
|: -0,94%
|| -73,63
|Açılış
|: 7.868
|
|Önceki Kapanış
|: 7.843
|
7.728
En Yüksek
7.971
18:0027,9907
En Yüksek
|Değişim
|: -0,03%
|| -0,0091
|Açılış
|: 28,0500
|
|Önceki Kapanış
|: 28,1400
|
28,5091
En Düşük
27,8961
18:0029,6991
En Yüksek
|Değişim
|: 0,60%
|| 0,1765
|Açılış
|: 29,6500
|
|Önceki Kapanış
|: 29,7000
|
30,0718
En Düşük
29,4688
18:001.758,64
En Yüksek
|Değişim
|: 0,38%
|| 6,71
|Açılış
|: 1.758,64
|
|Önceki Kapanış
|: 1.751,93
|
1.787,74
En Düşük
1.748,30
BIST En Aktif Hisseler18:00
|TARKM
|660,00
|113.301.330
|% 10,00
|
|RAYSG
|100,10
|41.626.201
|% 10,00
|
|KONYA
|8.241,20
|796.691.211
|% 10,00
|
|MRSHL
|1.624,00
|143.597.010
|% 10,00
|
|MEKAG
|44,24
|5.625.204
|% 10,00
|
|MAALT
|1.079,60
|353.127.002
|% -10,00
|
|BMSCH
|18,63
|180.692.360
|% -10,00
|
|QNBFL
|1.051,40
|13.450.560
|% -10,00
|
|AYCES
|540,10
|91.090.973
|% -10,00
|
|ATSYH
|72,50
|2.866.426
|% -9,99
|
|THYAO
|213,60
|8.764.512.643
|% -1,34
|
|TUPRS
|133,40
|5.686.415.341
|% -5,52
|
|PETKM
|20,84
|3.770.422.198
|% -3,25
|
|YKBNK
|18,61
|3.655.821.962
|% 0,81
|
|ASELS
|41,10
|3.510.230.843
|% 3,53
|
|EKGYO
|7,19
|2.354.900.514
|% -1,91
|
|ZOREN
|5,74
|1.453.950.799
|% -3,37
|
|YKBNK
|18,61
|3.655.821.962
|% 0,81
|
|PETKM
|20,84
|3.770.422.198
|% -3,25
|
|ODAS
|11,40
|2.029.412.226
|% -4,12
|
|18:00
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|27,9857
|27,9907
|% -0,03
|
|Euro
|29,6769
|29,6991
|% 0,60
|
|Sterlin
|33,8955
|34,0654
|% 0,10
|
|Frank
|31,1034
|31,2907
|% 0,36
|
|Riyal
|7,4395
|7,4768
|% 0,05
|
|18:00
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.953
|1.954
|6,06
|
|Altın Gr.
|1.755
|1.755
|3,21
|
|Cumhuriyet
|12.122
|12.305
|-39,00
|
|Tam
|11.844
|11.942
|-53,00
|
|Yarım
|5.940
|5.996
|-25,00
|
|Çeyrek
|2.961
|2.998
|-12,00
|
|Gümüş.Ons
|22,74
|22,76
|-0,10
|
|Gümüş Gr.
|20,38
|20,40
|-0,16
|
|B. Petrol
|90,94
|90,94
|-0,56
|
Seans Raporu
18:00
daha fazla
-
17:59GUBRF
Yüzde -5.93 oranında düşüşle 333.20 lira fiyatla işlem gören hissede 4, 313, 301 adet işlem
-
17:58TUPRS
Yüzde -5.10 oranında düşüşle 134.00 lira fiyatla işlem gören hissede 39, 334, 700 adet işlem
-
17:57KMPUR
Yüzde -5.27 oranında düşüşle 75.45 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 327, 675 adet işlem
-
17:56XU100
Endeks 7, 752 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -1, 16 altında . İşlem hacmi 92, 953.00 milyon TL de
-
17:56UNLU
Yüzde -5.33 oranında düşüşle 22.72 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 710, 222 adet işlem