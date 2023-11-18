***BLKOM*** BİLKOM BİLİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu
18.11.2023 13:00
***BLKOM*** BİLKOM BİLİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )
İletişim Bilgileri
Yatırımcı İlişkileri Bölümü veya Bağlantı Kurulacak Şirket Yetkilileri
Ad-Soyad Görevi Görevlendirme Tarihi Telefon E-posta Lisans Belgesi Türü Lisans Belge No
Burhan Murzoğlu Finans ve Operasyon Direktörü +90 216 554 90 00 burhan.murzoglu@bilkom.com.tr
Ömür Akkaya Mali İşler Grup Müdürü +90 216 554 90 00 omur.akkaya@bilkom.com.tr
Boğaçhan Koç Muhasebe Müdürü +90 216 554 90 00 bogachan.koc@bilkom.com.tr
Barış Gökcesu Finans Müdürü +90 216 554 90 00 baris.gokcesu@bilkom.com.tr
Pazar, Endeks ve Sermaye Piyasası Araçları Bilgileri
Ortaklık Hakkı Vermeyen Sermaye Piyasası Araçlarına İlişkin Bilgi
Sermaye Piyasası Aracının Niteliği İhraç Tavan Tutarı Para Birimi Yurtiçi/Yurtdışı İhraç Tavanı Başlangıç Tarihi İhraç Tavanı Bitiş Tarihi Satış Yöntemi Varsa Fon Kullanıcısı
Tahvil 800000000 TRY Yurtiçi 06.10.2022 06.10.2023 Nitelikli Yatırımcıya Satış
Tahvil 610000000 TRY Yurtiçi 15.11.2023 15.11.2024 Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya Satış
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1218814
BIST