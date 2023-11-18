***BLKOM*** BİLKOM BİLİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu









***BLKOM*** BİLKOM BİLİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )İletişim BilgileriYatırımcı İlişkileri Bölümü veya Bağlantı Kurulacak Şirket YetkilileriAd-Soyad Görevi Görevlendirme Tarihi Telefon E-posta Lisans Belgesi Türü Lisans Belge NoBurhan Murzoğlu Finans ve Operasyon Direktörü +90 216 554 90 00 burhan.murzoglu@bilkom.com.trÖmür Akkaya Mali İşler Grup Müdürü +90 216 554 90 00 omur.akkaya@bilkom.com.trBoğaçhan Koç Muhasebe Müdürü +90 216 554 90 00 bogachan.koc@bilkom.com.trBarış Gökcesu Finans Müdürü +90 216 554 90 00 baris.gokcesu@bilkom.com.trPazar, Endeks ve Sermaye Piyasası Araçları BilgileriOrtaklık Hakkı Vermeyen Sermaye Piyasası Araçlarına İlişkin BilgiSermaye Piyasası Aracının Niteliği İhraç Tavan Tutarı Para Birimi Yurtiçi/Yurtdışı İhraç Tavanı Başlangıç Tarihi İhraç Tavanı Bitiş Tarihi Satış Yöntemi Varsa Fon KullanıcısıTahvil 800000000 TRY Yurtiçi 06.10.2022 06.10.2023 Nitelikli Yatırımcıya SatışTahvil 610000000 TRY Yurtiçi 15.11.2023 15.11.2024 Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya Satışhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1218814BIST