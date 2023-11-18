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***BLKOM*** BİLKOM BİLİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu

18.11.2023 13:00
***BLKOM*** BİLKOM BİLİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu


***BLKOM*** BİLKOM BİLİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )

İletişim Bilgileri
Yatırımcı İlişkileri Bölümü veya Bağlantı Kurulacak Şirket Yetkilileri
Ad-Soyad Görevi Görevlendirme Tarihi Telefon E-posta Lisans Belgesi Türü Lisans Belge No
Burhan Murzoğlu Finans ve Operasyon Direktörü +90 216 554 90 00 burhan.murzoglu@bilkom.com.tr
Ömür Akkaya Mali İşler Grup Müdürü +90 216 554 90 00 omur.akkaya@bilkom.com.tr
Boğaçhan Koç Muhasebe Müdürü +90 216 554 90 00 bogachan.koc@bilkom.com.tr
Barış Gökcesu Finans Müdürü +90 216 554 90 00 baris.gokcesu@bilkom.com.tr

Pazar, Endeks ve Sermaye Piyasası Araçları Bilgileri
Ortaklık Hakkı Vermeyen Sermaye Piyasası Araçlarına İlişkin Bilgi
Sermaye Piyasası Aracının Niteliği İhraç Tavan Tutarı Para Birimi Yurtiçi/Yurtdışı İhraç Tavanı Başlangıç Tarihi İhraç Tavanı Bitiş Tarihi Satış Yöntemi Varsa Fon Kullanıcısı
Tahvil 800000000 TRY Yurtiçi 06.10.2022 06.10.2023 Nitelikli Yatırımcıya Satış
Tahvil 610000000 TRY Yurtiçi 15.11.2023 15.11.2024 Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya Satış




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1218814


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BIST En Aktif Hisseler18:05
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
ANELE 10,67 47.451.298 % 10,00  
ATSYH 69,30 3.465.347 % 10,00  
KRONT 15,40 78.772.885 % 10,00  
RUBNS 30,20 72.940.816 % 9,98  
DOGUB 14,54 52.457.569 % 9,98  
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18:05 Alış Satış %  
Dolar 28,6451 28,6790 % 0,08  
Euro 31,2533 31,2937 % 0,47  
Sterlin 35,5581 35,7364 % 0,29  
Frank 32,1921 32,3860 % 0,27  
Riyal 7,6125 7,6507 % -0,08  
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18:05 Alış Satış %  
Gümüş ONS 23,72 23,74 % 0,66  
Platin 900,76 902,25 % 0,66  
Paladyum 1.056,09 1.059,25 % 0,66  
Brent Pet. 80,47 80,47 % 0,66  
Altın Ons 1.980,64 1.980,96 % 0,66  
Seans Raporu 18:05
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