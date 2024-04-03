***BLS*** BULLS YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Faaliyet Raporu (Konsolide Olmayan)









***BLS*** BULLS YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Faaliyet Raporu (Konsolide Olmayan) )Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayanİlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeFaaliyet RaporuYapılan Açıklama Düzeltme mi?Evet (Yes)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi03.04.2024Açıklamalar2023 YILI FAALİYET RAPORUhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1266655BIST