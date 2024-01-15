***BLS*** BULLS YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Yetki ve İzin Belgelerine İlişkin Bildirim









***BLS*** BULLS YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Yetki ve İzin Belgelerine İlişkin Bildirim )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeYetki ve İzin Belgelerine İlişkin BildirimYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiBildirim İçeriğiAçıklamalarOrtaklık yapısı ve Ünvan Değişikliği sonucu yenilenen "Geniş Yetkili Aracı Kurum" 03.09.2015 Tarih ve G-010 (324) numaralı yetki belgemiz ekte sunulmuştur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1240142BIST