***BLS*** BULLS YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Yetki ve İzin Belgelerine İlişkin Bildirim
15.01.2024 15:51
***BLS*** BULLS YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Yetki ve İzin Belgelerine İlişkin Bildirim )
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Türkçe
Yetki ve İzin Belgelerine İlişkin Bildirim
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Ortaklık yapısı ve Ünvan Değişikliği sonucu yenilenen "Geniş Yetkili Aracı Kurum" 03.09.2015 Tarih ve G-010 (324) numaralı yetki belgemiz ekte sunulmuştur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1240142
BIST
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16:428.054
En Düşük
|Değişim
|: 0,84%
|| 67,33
|Açılış
|: 7.997
|
|Önceki Kapanış
|: 7.986
|
7.979
En Yüksek
8.095
16:4230,1020
En Yüksek
|Değişim
|: 0,01%
|| 0,0040
|Açılış
|: 30,1000
|
|Önceki Kapanış
|: 30,1200
|
30,1067
En Düşük
29,9788
16:4232,9952
En Yüksek
|Değişim
|: 0,12%
|| 0,0382
|Açılış
|: 32,8800
|
|Önceki Kapanış
|: 32,9300
|
33,0519
En Düşük
32,9132
16:421.987,05
En Yüksek
|Değişim
|: 0,28%
|| 5,58
|Açılış
|: 1.987,05
|
|Önceki Kapanış
|: 1.981,47
|
1.992,38
En Düşük
1.976,53
BIST En Aktif Hisseler16:42
|AZTEK
|129,00
|75.004.059
|% 9,97
|
|EDIP
|16,33
|78.814.266
|% 9,97
|
|MEGMT
|32,92
|206.739.888
|% 9,95
|
|HATEK
|14,03
|201.336.444
|% 9,95
|
|IDEAS
|152,60
|78.049.416
|% 9,94
|
|PEGYO
|19,80
|190.938.414
|% -10,00
|
|QNBFB
|258,00
|4.157.840
|% -6,86
|
|METUR
|6,90
|50.243.318
|% -5,99
|
|IZFAS
|14,33
|57.684.787
|% -5,97
|
|GUBRF
|138,60
|1.928.735.415
|% -4,74
|
|THYAO
|251,50
|5.866.772.084
|% 0,20
|
|KCHOL
|161,60
|4.873.607.233
|% 3,92
|
|AKBNK
|43,06
|4.593.693.997
|% -0,46
|
|ISCTR
|25,42
|3.849.558.824
|% -2,08
|
|YKBNK
|22,48
|3.468.093.057
|% -2,01
|
|YKBNK
|22,48
|3.468.093.057
|% -2,01
|
|ISCTR
|25,42
|3.849.558.824
|% -2,08
|
|ADESE
|2,26
|275.956.739
|% 9,71
|
|EKGYO
|8,25
|895.490.525
|% 0,73
|
|AKBNK
|43,06
|4.593.693.997
|% -0,46
|
|16:42
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|30,0987
|30,1020
|% 0,01
|
|Euro
|32,9826
|32,9952
|% 0,12
|
|Sterlin
|38,1750
|38,3665
|% -0,18
|
|Frank
|35,0999
|35,3113
|% -0,21
|
|Riyal
|8,0021
|8,0422
|% 0,00
|
|16:42
|Alış
|Satış
|%
|
|Gümüş ONS
|23,14
|23,17
|% 0,66
|
|Platin
|914,57
|915,79
|% 0,66
|
|Paladyum
|967,43
|973,46
|% 0,66
|
|Brent Pet.
|77,33
|77,33
|% 0,66
|
|Altın Ons
|2.053,33
|2.053,75
|% 0,66
|
Seans Raporu
16:42
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16:57VKING
Yüzde 8.43 oranında artışla 30.86 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 505, 669 adet işlem
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16:56
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler GUBRF, ISCTR, YKBNK
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16:56
BIST 30 endeksi için en çok değer kazanan hisseler KCHOL, FROTO, ASTOR
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16:56XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 53, 99 artarak (% 0.76 ) 7, 147
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16:56
Tavandan işlem gören hisse senedleri : AZTEK, YGYO, ADESE, MRGYO, MEGMT, IDEAS, FMIZP, HATEK, DOGUB, EDIP