***BMELK*** BOMONTİ ELEKTRİK MÜHENDİSLİK MÜŞAVİRLİK İNŞAAT TURİZM VE TİCARET A.Ş.( Ayrılma Hakkı Kullanımına İlişkin Bildirim









***BMELK*** BOMONTİ ELEKTRİK MÜHENDİSLİK MÜŞAVİRLİK İNŞAAT TURİZM VE TİCARET A.Ş.( Ayrılma Hakkı Kullanımına İlişkin Bildirim )Özet Bilgi Şirketimizin Tortum Elektrik Üretim A.Ş. ile devralma suretiyle birleşmesine ilişkin Ayrılma Hakkı Kullanımı hk.Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? HayırYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırAyrılma Hakkı Kullanımını Doğuran Önemli Nitelikte İşlem Birleşme İşlemiÖnemli Nitelikte İşleme İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi 09.10.2020Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerinin Oyu Oy BirliğiAyrılma Hakkı Kullanım Fiyatı BilgileriPay Grup Bilgileri Ayrılma Hakkı Kullanım FiyatıB Grubu, BMELK, TREBOMO00012 5,6Para Birimi TRYEk AçıklamalarŞirketimiz Yönetim Kurulu'nun 09.10.2020 tarihli toplantısında bağımsız üyeler dahil oybirliğiyle alınan, Tortum Elektrik Üretim A.Ş.'nin Şirketimiz Bomonti Elektrik Mühendislik Müşavirlik İnşaat Turizm Ve Ticaret A.Ş. tarafından tüm aktif ve pasifleriyle birlikte bir bütün olarak tasfiyesiz infisah yoluyla devralınması suretiyle Şirketimiz Bomonti Elektrik Mühendislik Müşavirlik İnşaat Turizm Ve Ticaret A.Ş. bünyesinde birleşmesine yönelik karara ek olarak aşağıdaki hususlar karara bağlanmıştır.1- Sermaye Piyasası Kurulu'nun ("SPK"), Önemli Nitelikteki İşlemler ve Ayrılma Hakkı Tebliği"nin 5. maddesi göre, devralma şeklinde birleşme işlemlerinde ortaklığın "devralan taraf olması ve birleşme sonucunda %50 veya daha fazla sermaye artırımı yapacak olması" önemli nitelikte işlem olarak tanımlanmış olup, yapılan hesaplamalara göre Şirketimizin devralan taraf olarak birleşme sonucunda %50'den daha fazla sermaye artırımı yapması beklendiği için birleşme işlemi "Önemli Nitelikte İşlem" olarak değerlendirilmiştir.2-Birleşme işlemi sonucunda, Şirketimizin üretim, ciro ve karlılık oranlarının artması, öte yandan genel yönetim giderlerinin azalması ve buna bağlı olarak daha güçlü bir finansal yapıya kavuşması amaçlanmaktadır.3- Şirketimizin Tortum Elektrik Üretim A.Ş. ile devralma suretiyle birleşmesine ilişkin ayrılma hakkı kullanım fiyatı 5,60 TL olarak belirlenmiştir.4- Önemli Nitelikteki İşlemler ve Ayrılma Hakkı Tebliği düzenlemeleri dâhilinde, birleşme işleminin Şirketimiz Yönetim Kurulu tarafından ilk defa kamuya açıklandığı 09.10.2020 tarihi itibarıyla Şirketimizde pay sahibi olan yatırımcıların birleşme işleminin görüşüleceği genel kurul toplantısına kadar elde tuttukları paylar için ayrılma hakkı bulunmaktadır. Hak sahiplerinin ayrılma hakkına konu edilebilecek pay tutarları, 09.10.2020 itibarıyla sahip olunan paylardan, genel kurul tarihine kadar varsa yapılan satışların son giren ilk çıkar esasına göre ve gün sonu net bakiyeler üzerinden düşülmesi yoluyla belirlenir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/885492BIST