***BMELK*** BOMONTİ ELEKTRİK MÜHENDİSLİK MÜŞAVİRLİK İNŞAAT TURİZM VE TİCARET A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi
06.05.2020 15:18
***BMELK*** BOMONTİ ELEKTRİK MÜHENDİSLİK MÜŞAVİRLİK İNŞAAT TURİZM VE TİCARET A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi )
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Türkçe
Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
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Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
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Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Bağımsız Denetim Kuruluşunun Unvanı
Eren Bağımsız Denetim ve Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş.
Hangi Faaliyet Dönemi İçin Seçildiği
01.01.2020-31.12.2020
Seçildiği Genel Kurul Toplantısı Tarihi
-
Tescil Tarihi
-
Tescile İlişkin Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi Tarih ve No.su
-
Açıklamalar
Yönetim Kurulumuzun 06.05.2020 tarihinde aldığı karara göre Sermaye Piyasası Mevzuatı ve ilgili diğer mevzuat hükümleri esaslarına uygun olarak ve Denetimden Sorumlu Komitenin görüşü doğrultusunda, Şirketimizin 2020 yılına ilişkin finansal tabloların denetlenmesi için Eren Bağımsız Denetim ve Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş.'nin seçilmesine ve bu seçimin Genel Kurul'un onayına sunulmasına karar verilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/843049
BIST
15:4898.732
En Yüksek
|Değişim
|: -0,01%
|| -6,00
|Açılış
|: 98.886
|
|Önceki Kapanış
|: 98.738
|
99.280
En Düşük
98.069
15:487,1544
En Yüksek
|Değişim
|: 1,13%
|| 0,0802
|Açılış
|: 6,5970
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5040
|
7,1677
En Düşük
7,0607
15:487,7405
En Yüksek
|Değişim
|: 0,92%
|| 0,0706
|Açılış
|: 7,0520
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9820
|
7,7494
En Düşük
7,6497
15:48390,30
En Yüksek
|Değişim
|: 0,48%
|| 1,85
|Açılış
|: 390,23
|
|Önceki Kapanış
|: 388,45
|
393,03
En Düşük
387,10
BIST En Aktif Hisseler
|ALKA
|7,81
|16.625.404
|% 10,00
|
|KUTPO
|13,20
|6.711.984
|% 10,00
|
|RODRG
|2,20
|617.676
|% 10,00
|
|POLTK
|121,00
|186.506
|% 10,00
|
|YONGA
|15,73
|238.152
|% 10,00
|
|PETUN
|20,12
|323.522.276
|% -9,94
|
|ULUUN
|9,40
|284.937.729
|% -8,65
|
|DEVA
|14,70
|44.623.544
|% -8,30
|
|CASA
|16,30
|350.000
|% -8,12
|
|KSTUR
|24,80
|7.440
|% -7,74
|
|KRDMD
|2,40
|631.326.087
|% 6,19
|
|TSPOR
|5,75
|487.378.448
|% 0,35
|
|GARAN
|8,10
|462.755.659
|% -0,49
|
|KOZAA
|12,55
|407.200.447
|% 5,29
|
|GUSGR
|3,21
|390.511.878
|% 8,08
|
|KRDMD
|2,40
|631.326.087
|% 6,19
|
|KARSN
|1,86
|242.966.204
|% 7,51
|
|GUSGR
|3,21
|390.511.878
|% 8,08
|
|GSRAY
|2,66
|322.468.375
|% 0,00
|
|ODAS
|1,84
|186.336.262
|% 1,66
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,8359
|8,8802
|% 0,67
|
|Frank
|7,3195
|7,3636
|% 0,97
|
|Riyal
|1,8996
|1,9091
|% 1,04
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.697
|1.697
|-8,29
|
|Altın Gr.
|391
|392
|3,10
|
|Cumhuriyet
|2.504
|2.556
|15,80
|
|Tam
|2.577
|2.623
|20,30
|
|Yarım
|1.258
|1.282
|9,90
|
|Çeyrek
|627
|641
|5,00
|
|Gümüş.Ons
|14,97
|15,01
|0,03
|
|Gümüş Gr.
|3,45
|3,46
|0,05
|
|B. Petrol
|30,30
|30,30
|-0,67
|
Seans Raporu
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15:58ERSU
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Yüzde -9.73 oranında düşüşle 14.47 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 969, 353 adet işlem
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15:54AKCNS
Yüzde -4.47 oranında düşüşle 7.70 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 060, 171 adet işlem