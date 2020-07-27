***BMELK*** BOMONTİ ELEKTRİK MÜHENDİSLİK MÜŞAVİRLİK İNŞAAT TURİZM VE TİCARET A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi









***BMELK*** BOMONTİ ELEKTRİK MÜHENDİSLİK MÜŞAVİRLİK İNŞAAT TURİZM VE TİCARET A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeBağımsız Denetim Kuruluşunun BelirlenmesiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiBağımsız Denetim Kuruluşunun UnvanıEREN BAĞIMSIZ DENETİM VE YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK ANONİM ŞİRKETİHangi Faaliyet Dönemi İçin Seçildiği01/01/2020 - 31/12/2020Seçildiği Genel Kurul Toplantısı Tarihi14/07/2020Tescil Tarihi21/07/2020Tescile İlişkin Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi Tarih ve No.su23/07/2020 / 10124AçıklamalarŞirketimizin 2020 yılı hesap dönemi için, Genel Kurul toplantısında seçilmiş olan EREN BAĞIMSIZ DENETİM VE YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK ANONİM ŞİRKETİ 21.07.2020 tarihinde tescil olmuş ve tescile ilişkin ilan 23.07.2020 tarihli 10124 sayılı Türkiye Ticaret Sicil Gazetesinde yayımlanmıştır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/861922BIST