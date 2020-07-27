***BMELK*** BOMONTİ ELEKTRİK MÜHENDİSLİK MÜŞAVİRLİK İNŞAAT TURİZM VE TİCARET A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi
27.07.2020 08:26
***BMELK*** BOMONTİ ELEKTRİK MÜHENDİSLİK MÜŞAVİRLİK İNŞAAT TURİZM VE TİCARET A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi )
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Türkçe
Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi
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Bildirim İçeriği
Bağımsız Denetim Kuruluşunun Unvanı
EREN BAĞIMSIZ DENETİM VE YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK ANONİM ŞİRKETİ
Hangi Faaliyet Dönemi İçin Seçildiği
01/01/2020 - 31/12/2020
Seçildiği Genel Kurul Toplantısı Tarihi
14/07/2020
Tescil Tarihi
21/07/2020
Tescile İlişkin Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi Tarih ve No.su
23/07/2020 / 10124
Açıklamalar
Şirketimizin 2020 yılı hesap dönemi için, Genel Kurul toplantısında seçilmiş olan EREN BAĞIMSIZ DENETİM VE YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK ANONİM ŞİRKETİ 21.07.2020 tarihinde tescil olmuş ve tescile ilişkin ilan 23.07.2020 tarihli 10124 sayılı Türkiye Ticaret Sicil Gazetesinde yayımlanmıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/861922
BIST
11:121.199
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|: 1.192
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|: 418,84
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428,17
En Düşük
417,83
BIST En Aktif Hisseler
|KENT
|2.432,30
|12.527.672
|% 10,00
|
|ATLAS
|2,31
|1.396.448
|% 10,00
|
|PKENT
|717,30
|230.253
|% 10,00
|
|BFREN
|976,50
|4.865.900
|% 9,99
|
|EGEEN
|877,20
|25.164.018
|% 9,99
|
|ARTI
|1,73
|36.807
|% -9,90
|
|EMNIS
|3,56
|17.800
|% -8,95
|
|SELGD
|3,01
|316.676
|% -7,10
|
|UFUK
|6,92
|66.031
|% -6,99
|
|EGCYO
|1,10
|100.112
|% -6,78
|
|EKGYO
|2,33
|356.677.721
|% 0,00
|
|ASELS
|35,26
|331.083.255
|% 0,51
|
|SISE
|6,37
|251.312.187
|% -1,39
|
|SASA
|14,10
|190.986.918
|% 2,92
|
|GARAN
|7,91
|165.174.960
|% 0,00
|
|EKGYO
|2,33
|356.677.721
|% 0,00
|
|IHLAS
|0,97
|102.242.127
|% 6,59
|
|IHLGM
|1,83
|126.180.670
|% 3,39
|
|IHYAY
|1,38
|72.960.102
|% 9,52
|
|GSDHO
|2,62
|138.092.655
|% 9,62
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,7587
|8,8026
|% 0,27
|
|Frank
|7,4219
|7,4666
|% 0,18
|
|Riyal
|1,8202
|1,8294
|% -0,01
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.940
|1.940
|38,35
|
|Altın Gr.
|426
|426
|7,13
|
|Cumhuriyet
|2.775
|2.799
|75,70
|
|Tam
|2.858
|2.875
|79,80
|
|Yarım
|1.387
|1.405
|38,00
|
|Çeyrek
|696
|703
|19,00
|
|Gümüş.Ons
|24,07
|24,11
|1,33
|
|Gümüş Gr.
|5,29
|5,30
|0,27
|
|B. Petrol
|43,59
|43,59
|-0,19
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