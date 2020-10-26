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***BMELK*** BOMONTİ ELEKTRİK MÜHENDİSLİK MÜŞAVİRLİK İNŞAAT TURİZM VE TİCARET A.Ş.( Birleşme İşlemlerine İlişkin Bildirim

26.10.2020 18:32
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***BMELK*** BOMONTİ ELEKTRİK MÜHENDİSLİK MÜŞAVİRLİK İNŞAAT TURİZM VE TİCARET A.Ş.( Birleşme İşlemlerine İlişkin Bildirim )

Özet Bilgi Şirketimizin Tortum Elektrik Üretim A.Ş. ile devralma suretiyle birleşmesine ilişkin ek Yönetim Kurulu kararı
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Yönetim Kurulu Karar Tarihi 09.10.2020
Birleşme Yöntemi Devralma Şeklinde Birleşme
Birleşmeye Esas Finansal Tablo Tarihi 30.09.2020
Para Birimi TRY

Devralınan Şirket Borsa'da İşlem Gören/Borsa'da İşlem Görmeyen Pay Değişim Oranı Ortaklarına Verilecek Pay Grubu Ortaklarına Verilecek Payların Nevi
Tortum Elektrik Üretim A.Ş. Borsa'da İşlem Görmeyen
Pay Grup Bilgileri Mevcut Sermaye Birleşme Nedeniyle Artırılacak Sermaye Tutarı (TL) Azaltılacak Sermaye Tutarı (TL) Ulaşılacak Sermaye Birleşme Nedeniyle Verilecek Menkul Kıymet ISIN Bilgileri
A Grubu, İşlem Görmüyor, TREBOMO00020 1.360.000 1.360.000
B Grubu, BMELK, TREBOMO00012 15.640.000 15.640.000
Mevcut Sermaye Birleşme Nedeniyle Artırılacak Sermaye Tutarı (TL) Azaltılacak Sermaye Tutarı (TL) Ulaşılacak Sermaye
TOPLAM 17.000.000 TL 0 TL 0 TL 17.000.000 TL

Ek Açıklamalar
Şirketimiz Yönetim Kurulu'nun 09.10.2020 tarihli toplantısında bağımsız üyeler dahil oybirliğiyle alınan, Tortum Elektrik Üretim A.Ş.'nin Şirketimiz Bomonti Elektrik Mühendislik Müşavirlik İnşaat Turizm Ve Ticaret A.Ş. tarafından tüm aktif ve pasifleriyle birlikte bir bütün olarak tasfiyesiz infisah yoluyla devralınması suretiyle Şirketimiz Bomonti Elektrik Mühendislik Müşavirlik İnşaat Turizm Ve Ticaret A.Ş. bünyesinde birleşmesine yönelik karara ek olarak aşağıdaki hususlar karara bağlanmıştır.
1- Sermaye Piyasası Kurulu'nun ("SPK"), Önemli Nitelikteki İşlemler ve Ayrılma Hakkı Tebliği"nin 5. maddesi göre, devralma şeklinde birleşme işlemlerinde ortaklığın "devralan taraf olması ve birleşme sonucunda %50 veya daha fazla sermaye artırımı yapacak olması" önemli nitelikte işlem olarak tanımlanmış olup, yapılan hesaplamalara göre Şirketimizin devralan taraf olarak birleşme sonucunda %50'den daha fazla sermaye artırımı yapması beklendiği için birleşme işlemi "Önemli Nitelikte İşlem" olarak değerlendirilmiştir.
2-Birleşme işlemi sonucunda, Şirketimizin üretim, ciro ve karlılık oranlarının artması, öte yandan genel yönetim giderlerinin azalması ve buna bağlı olarak daha güçlü bir finansal yapıya kavuşması amaçlanmaktadır.
3- Şirketimizin Tortum Elektrik Üretim A.Ş. ile devralma suretiyle birleşmesine ilişkin ayrılma hakkı kullanım fiyatı 5,60 TL olarak belirlenmiştir.
4- Önemli Nitelikteki İşlemler ve Ayrılma Hakkı Tebliği düzenlemeleri dâhilinde, birleşme işleminin Şirketimiz Yönetim Kurulu tarafından ilk defa kamuya açıklandığı 09.10.2020 tarihi itibarıyla Şirketimizde pay sahibi olan yatırımcıların birleşme işleminin görüşüleceği genel kurul toplantısına kadar elde tuttukları paylar için ayrılma hakkı bulunmaktadır. Hak sahiplerinin ayrılma hakkına konu edilebilecek pay tutarları, 09.10.2020 itibarıyla sahip olunan paylardan, genel kurul tarihine kadar varsa yapılan satışların son giren ilk çıkar esasına göre ve gün sonu net bakiyeler üzerinden düşülmesi yoluyla belirlenir.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/884045


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