***BMELK*** BOMONTİ ELEKTRİK MÜHENDİSLİK MÜŞAVİRLİK İNŞAAT TURİZM VE TİCARET A.Ş.( Esas Sözleşme Tadili









***BMELK*** BOMONTİ ELEKTRİK MÜHENDİSLİK MÜŞAVİRLİK İNŞAAT TURİZM VE TİCARET A.Ş.( Esas Sözleşme Tadili )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeEsas Sözleşme TadiliYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi13.10.2020Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimiz Yönetim Kurulu'nun 09.10.2020 tarihli kararı doğrultusunda Şirketimiz Esas Sözleşmesinin "Şirketin Ünvanı" başlıklı 3. maddesi ile "Şirketin Amaç ve Konusu" başlıklı 6. maddesinin tadili amacıyla 13.10.2020 tarihinde Sermaye Piyasası Kurulu'na yapılan başvuru 12.11.2020 tarihinde onaylanmıştır. Sermaye Piyasası Kurulu tarafından onaylanan tadil metni ekte yer almaktadır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/888529BIST