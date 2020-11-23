***BMELK*** BOMONTİ ELEKTRİK MÜHENDİSLİK MÜŞAVİRLİK İNŞAAT TURİZM VE TİCARET A.Ş.( Esas Sözleşme Tadili









***BMELK*** BOMONTİ ELEKTRİK MÜHENDİSLİK MÜŞAVİRLİK İNŞAAT TURİZM VE TİCARET A.Ş.( Esas Sözleşme Tadili )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeEsas Sözleşme TadiliYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi17.11.2020Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalar18.11.2020 tarihli Olağanüstü Genel Kurul toplantımızda kabul edilen Şirketimiz Esas Sözleşmesinin "Şirketin Ünvanı" başlıklı 3. maddesi ile "Şirketin Amaç ve Konusu" başlıklı 6. Maddeye ilişkin tadil tasarısı 23.11.2020 tarihinde (bugün) İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü tarafından tescil edilmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/889614BIST