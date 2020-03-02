***BMELK*** BOMONTİ ELEKTRİK MÜHENDİSLİK MÜŞAVİRLİK İNŞAAT TURİZM VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor









***BMELK*** BOMONTİ ELEKTRİK MÜHENDİSLİK MÜŞAVİRLİK İNŞAAT TURİZM VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018Kar veya Zarar TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat20 7.688.473 3.482.887Satışların Maliyeti20 -3.993.950 -2.717.685TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)3.694.523 765.202BRÜT KAR (ZARAR)3.694.523 765.202Genel Yönetim Giderleri-454.937 -386.421Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler44.056 19.738Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler-450 -3.096ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)3.283.192 395.423Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler0 35.983FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)3.283.192 431.406Finansman Gelirleri22 2.251.428 4.313.136Finansman Giderleri22 -5.029.719 -11.690.303SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)504.901 -6.945.761Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri415.041 191.221Dönem Vergi (Gideri) Geliri23a 0 0Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri23b 415.041 191.221SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)919.942 -6.754.540DÖNEM KARI (ZARARI)919.942 -6.754.540Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan PaylarAna Ortaklık Payları919.942 -6.754.540Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI7.216.962 2.525.870Dönem Karı (Zararı)919.942 -6.754.540Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler5.417.467 8.991.097Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler11,12 2.942.307 1.893.375Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler29.968 13.766Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler18 30.933 13.677Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler-965 89Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler6.245 65.030Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler22 -6.327 -6.331Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler22 12.572 71.361Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler2.853.988 7.246.130Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler23b -415.041 -191.221Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler0 -35.983Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler0 -35.983İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler894.668 289.313Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler930.940 -1.063.052Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-277.204 239.102İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler240.932 1.113.263Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları7.232.077 2.525.870Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler18 -15.115 0YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI-62.886 -428.962Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri0 35.983Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri11 0 35.983Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları11 -62.886 -464.945FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-419.478 -1.030.935Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri-420.221 -984.626Ödenen Faiz-5.584 -52.640Alınan Faiz6.327 6.331YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)6.734.598 1.065.973NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)6.734.598 1.065.973DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ1.707.163 641.190DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ4 8.441.761 1.707.163Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2019 Önceki Dönem 31.12.2018Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri4 8.441.761 1.707.163Ticari Alacaklar209.053 1.139.993İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar6 209.053 1.139.993Diğer Alacaklar41.289 41.289İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar8 41.289 41.289Peşin Ödenmiş Giderler18.115 20.989İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler13 18.115 20.989Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar5.848 5.848Diğer Dönen Varlıklar52.787 971.594İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar10 52.787 971.594ARA TOPLAM8.768.853 3.886.876TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR8.768.853 3.886.876DURAN VARLIKLARDiğer Alacaklar156.297 16.152İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar8 156.297 16.152Maddi Duran Varlıklar11 63.739.993 45.004.501Maddi Olmayan Duran Varlıklar12.806 14.229Diğer Haklar12 12.806 14.229Peşin Ödenmiş Giderler7.562 4.432İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler13 7.562 4.432TOPLAM DURAN VARLIKLAR63.916.658 45.039.314TOPLAM VARLIKLAR72.685.511 48.926.190KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERKısa Vadeli Borçlanmalar5 31.920.928 29.487.161Ticari Borçlar80.436 357.640İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar7 80.436 357.640Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar15 177.308 162.583Diğer Borçlar151.862 127.242İlişkili Taraflara Diğer Borçlar24a 151.106 126.486İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar14 756 756Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)123.352 603.745İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)123.352 603.745Kısa Vadeli Karşılıklar193.613 194.578Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar9 193.613 194.578Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler211.781 308.207İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler10 211.781 308.207ARA TOPLAM32.859.280 31.241.156TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER32.859.280 31.241.156UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Karşılıklar80.112 68.175Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar18 80.112 68.175Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü23b 5.042.295 3.293.596TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER5.122.407 3.361.771TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER37.981.687 34.602.927ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar34.703.824 14.323.263Ödenmiş Sermaye19a 17.000.000 17.000.000Paylara İlişkin Primler (İskontolar)19b 3.570.000 3.570.000Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)42.598.626 23.138.007Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)42.598.626 23.138.007Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)19c 42.526.799 23.074.658Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)71.827 63.349Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları-29.384.744 -22.630.204Net Dönem Karı veya Zararı919.942 -6.754.540TOPLAM ÖZKAYNAKLAR34.703.824 14.323.263TOPLAM KAYNAKLAR72.685.511 48.926.190Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıMaddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/KayıplarıÖnceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler17.000.000 3.570.000 23.074.658 35.094 -15.269.553 -7.360.651 21.049.548 21.049.548Transferler-7.360.651 7.360.651Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)28.255 -6.754.540 -6.726.285 -6.726.285Dönem Karı (Zararı)-6.754.540 -6.754.540 -6.754.540Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)28.255 28.255 28.255Dönem Sonu Bakiyeler17.000.000 3.570.000 23.074.658 71.827 -22.630.204 -6.754.540 14.323.263 14.323.263Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler17.000.000 3.570.000 23.074.658 63.349 -22.630.204 -6.754.540 14.323.263 14.323.263Transferler-6.754.540 6.754.540Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)19.452.141 8.478 919.942 20.380.561 20.380.561Dönem Karı (Zararı)919.942 919.942 919.942Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)19.452.141 8.478 19.460.619 19.460.619Dönem Sonu Bakiyeler17.000.000 3.570.000 42.526.799 71.827 -29.384.744 919.942 34.703.824 34.703.824Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018Diğer Kapsamlı Gelir TablosuDÖNEM KARI (ZARARI)919.942 -6.754.540DİĞER KAPSAMLI GELİRLERKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar19.460.619 28.255Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)21.613.490 0Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)18 10.869 36.224Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler-2.163.740 -7.969Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri-2.163.740 -7.969Kar veya Zarar Olarak Yeniden SınıflandırılacaklarDİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)19.460.619 28.255TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)20.380.561 -6.726.285Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan PaylarAna Ortaklık Payları20.380.561 -6.726.285http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/823465BIST