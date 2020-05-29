***BMELK*** BOMONTİ ELEKTRİK MÜHENDİSLİK MÜŞAVİRLİK İNŞAAT TURİZM VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor









***BMELK*** BOMONTİ ELEKTRİK MÜHENDİSLİK MÜŞAVİRLİK İNŞAAT TURİZM VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019Kar veya Zarar TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat20 2.648.840 2.773.980Satışların Maliyeti20 -1.307.791 -795.581TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)1.341.049 1.978.399BRÜT KAR (ZARAR)1.341.049 1.978.399Genel Yönetim Giderleri-150.321 -106.547Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler788 32.342Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler-7.896 -645ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)1.183.620 1.903.549Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler0 0FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)1.183.620 1.903.549Finansman Gelirleri22 611.233 22.991Finansman Giderleri22 -3.251.205 -1.384.365SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)-1.456.352 542.175Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri291.888 52.351Dönem Vergi (Gideri) Geliri23a 0 0Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri23b 291.888 52.351SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)-1.164.464 594.526DÖNEM KARI (ZARARI)-1.164.464 594.526Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan PaylarAna Ortaklık Payları-1.164.464 594.526Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI4.408.934 2.457.090Dönem Karı (Zararı)-1.164.464 594.526Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler2.831.289 1.789.390Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler11,12 879.842 479.410Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler16.699 6.078Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler18 16.699 5.673Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler9 0 405Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler7.258 21.558Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler22 -964 -1.752Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler22 8.222 23.310Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler2.219.378 1.334.695Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler23b -291.888 -52.351İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler2.742.109 73.174Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-1.741.246 -314.656Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler115.935 -225.369İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler4.367.420 613.199Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları4.408.934 2.457.090YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI-8.139 0Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-8.139 0Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları11 -8.139 0FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-10.103.524 -424.053Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri-10.104.478 -420.221Ödenen Faiz-10 -5.584Alınan Faiz964 1.752YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-5.702.729 2.033.037NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-5.702.729 2.033.037DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ8.441.761 1.707.163DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ2.739.032 3.740.200Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2020 Önceki Dönem 31.12.2019Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri4 2.739.032 8.441.761Ticari Alacaklar1.950.299 209.053İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar6 1.950.299 209.053Diğer Alacaklar41.289 41.289İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar8 41.289 41.289Peşin Ödenmiş Giderler58.019 18.115İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler13 58.019 18.115Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar5.848 5.848Diğer Dönen Varlıklar50.716 52.787İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar10 50.716 52.787ARA TOPLAM4.845.203 8.768.853TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR4.845.203 8.768.853DURAN VARLIKLARDiğer Alacaklar156.297 156.297İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar8 156.297 156.297Maddi Duran Varlıklar11 62.869.713 63.739.993Maddi Olmayan Duran Varlıklar11.383 12.806Diğer Haklar12 11.383 12.806Peşin Ödenmiş Giderler7.562 7.562İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler13 7.562 7.562TOPLAM DURAN VARLIKLAR63.044.955 63.916.658TOPLAM VARLIKLAR67.890.158 72.685.511KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERKısa Vadeli Borçlanmalar5 0 31.920.928Ticari Borçlar196.371 80.436İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar7 196.371 80.436Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar15 145.402 177.308Diğer Borçlar153.332 151.862İlişkili Taraflara Diğer Borçlar24a 152.576 151.106İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar14 756 756Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)895.906 123.352İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)895.906 123.352Kısa Vadeli Karşılıklar193.613 193.613Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar9 193.613 193.613Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler267.416 211.781İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler10 267.416 211.781ARA TOPLAM1.852.040 32.859.280TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER1.852.040 32.859.280UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmalar24.035.828 0İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar24.035.828 0Banka Kredileri5 24.035.828 0Diğer Borçlar3.607.500 0İlişkili Taraflara Diğer Borçlar24a 3.607.500 0Uzun Vadeli Karşılıklar84.933 80.112Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar18 84.933 80.112Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü23b 4.754.827 5.042.295TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER32.483.088 5.122.407TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER34.335.128 37.981.687ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar33.555.030 34.703.824Ödenmiş Sermaye19a 17.000.000 17.000.000Paylara İlişkin Primler (İskontolar)19b 3.570.000 3.570.000Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)42.614.296 42.598.626Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)42.614.296 42.598.626Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)19c 42.526.799 42.526.799Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)87.497 71.827Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları-28.464.802 -29.384.744Net Dönem Karı veya Zararı-1.164.464 919.942TOPLAM ÖZKAYNAKLAR33.555.030 34.703.824TOPLAM KAYNAKLAR67.890.158 72.685.511Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıMaddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/KayıplarıÖnceki Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler17.000.000 3.570.000 23.074.658 63.349 -22.630.204 -6.754.540 14.323.263 14.323.263Transferler-6.754.540 6.754.540Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)23.331 594.526 617.857 617.857Dönem Sonu Bakiyeler17.000.000 3.570.000 23.074.658 86.680 -29.384.744 594.526 14.941.120 14.941.120Cari Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler17.000.000 3.570.000 42.526.799 71.827 -29.384.744 919.942 34.703.824 34.703.824Transferler919.942 -919.942Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)15.670 -1.164.464 -1.148.794 -1.148.794Dönem Sonu Bakiyeler17.000.000 3.570.000 42.526.799 87.497 -28.464.802 -1.164.464 33.555.030 33.555.030Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019Diğer Kapsamlı Gelir TablosuDÖNEM KARI (ZARARI)-1.164.464 594.526DİĞER KAPSAMLI GELİRLERKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar15.670 23.331Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)18 20.090 29.912Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler-4.420 -6.581Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri23b -4.420 -6.581Kar veya Zarar Olarak Yeniden SınıflandırılacaklarDİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)15.670 23.331TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)-1.148.794 617.857Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan PaylarAna Ortaklık Payları-1.148.794 617.857http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/847804BIST