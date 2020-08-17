***BMELK*** BOMONTİ ELEKTRİK MÜHENDİSLİK MÜŞAVİRLİK İNŞAAT TURİZM VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor









***BMELK*** BOMONTİ ELEKTRİK MÜHENDİSLİK MÜŞAVİRLİK İNŞAAT TURİZM VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2019 - 30.06.2019Kar veya Zarar TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat20 6.706.750 7.150.702 4.057.910 4.376.722Satışların Maliyeti20 -2.602.069 -1.632.115 -1.294.278 -836.534TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)4.104.681 5.518.587 2.763.632 3.540.188BRÜT KAR (ZARAR)4.104.681 5.518.587 2.763.632 3.540.188Genel Yönetim Giderleri-270.906 -179.467 -120.585 -72.920Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler139.601 32.350 138.813 8Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler-22.508 -1.234 -14.612 -589ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)3.950.868 5.370.236 2.767.248 3.466.687FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)3.950.868 5.370.236 2.767.248 3.466.687Finansman Gelirleri22 662.383 24.850 51.150 1.859Finansman Giderleri22 -5.039.368 -2.506.440 -1.788.163 -1.122.075SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)-426.117 2.888.646 1.030.235 2.346.471Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri133.970 99.617 -157.918 47.266Dönem Vergi (Gideri) Geliri23.a 0 0 0 0Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri23.b 133.970 99.617 -157.918 47.266SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)-292.147 2.988.263 872.317 2.393.737DÖNEM KARI (ZARARI)-292.147 2.988.263 872.317 2.393.737Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0Ana Ortaklık Payları-292.147 2.988.263 872.317 2.393.737Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI9.269.366 7.511.568Dönem Karı (Zararı)-292.147 2.988.263Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler5.286.041 3.282.241Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler11,12 1.758.544 958.702Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler-104.802 6.865Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler18 19.022 6.460Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler-123.824 405Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler6.505 19.738Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler22 -1.724 -3.572Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler22 8.229 23.310Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler3.759.764 2.396.553Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler23.b -133.970 -99.617Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler0 0İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler4.275.472 1.241.064Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-182.445 576.896Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-8.453 -271.046İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler4.466.370 935.214Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları9.269.366 7.511.568YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI-46.676 0Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-46.676 0Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları11 -46.676 0FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-12.303.511 -422.234Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri-12.305.218 -420.222Ödenen Faiz-17 -5.584Alınan Faiz1.724 3.572YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-3.080.821 7.089.334NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-3.080.821 7.089.334DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ8.441.761 1.707.163DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ5.360.940 8.796.497Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2020 Önceki Dönem 31.12.2019Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri4 5.360.940 8.441.761Ticari Alacaklar391.498 209.053İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar6 391.498 209.053Diğer Alacaklar41.289 41.289İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar8 41.289 41.289Peşin Ödenmiş Giderler44.008 18.115İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler13 44.008 18.115Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar5.848 5.848Diğer Dönen Varlıklar4.547 52.787İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar10 4.547 52.787ARA TOPLAM5.848.130 8.768.853TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR5.848.130 8.768.853DURAN VARLIKLARDiğer Alacaklar156.297 156.297İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar8 156.297 156.297Maddi Duran Varlıklar11 68.750.000 63.739.993Maddi Olmayan Duran Varlıklar12 11.383 12.806Peşin Ödenmiş Giderler7.429 7.562İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler13 7.429 7.562TOPLAM DURAN VARLIKLAR68.925.109 63.916.658TOPLAM VARLIKLAR74.773.239 72.685.511KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERKısa Vadeli Borçlanmalar0 31.920.928İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar0 31.920.928Banka Kredileri5 0 31.920.928Ticari Borçlar71.983 80.436İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar7 71.983 80.436Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar15 160.749 177.308Diğer Borçlar103.332 151.862İlişkili Taraflara Diğer Borçlar24.a 102.576 151.106İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar14 756 756Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)215.600 123.352İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)215.600 123.352Kısa Vadeli Karşılıklar69.789 193.613Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar9 69.789 193.613Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler774.412 211.781İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler10 774.412 211.781ARA TOPLAM1.395.865 32.859.280TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER1.395.865 32.859.280UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmalar23.375.474 0İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar0 0İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar23.375.474 0Banka Kredileri5 23.375.474 0Diğer Borçlar3.854.100 0İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar14 3.854.100 0Uzun Vadeli Karşılıklar95.120 80.112Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar18 95.120 80.112Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü23.b 5.583.060 5.042.295TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER32.907.754 5.122.407TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER34.303.619 37.981.687ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar40.469.620 34.703.824Ödenmiş Sermaye19.a 17.000.000 17.000.000Paylara İlişkin Primler (İskontolar)19.b 3.570.000 3.570.000Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)48.656.569 42.598.626Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)48.656.569 42.598.626Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)19.c 48.575.206 42.526.799Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)81.363 71.827Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları-28.464.802 -29.384.744Net Dönem Karı veya Zararı-292.147 919.942TOPLAM ÖZKAYNAKLAR40.469.620 34.703.824TOPLAM KAYNAKLAR74.773.239 72.685.511Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıMaddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/KayıplarıÖnceki Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler17.000.000 3.570.000 23.074.658 63.349 -22.630.204 -6.754.540 14.323.263 14.323.263Transferler-6.754.540 6.754.540Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)19.452.141 19.929 2.988.263 22.460.333 22.460.333Dönem Sonu Bakiyeler17.000.000 3.570.000 42.526.799 83.278 29.384.744 2.988.263 36.783.596 36.783.596Cari Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler17.000.000 3.570.000 42.526.799 71.827 29.384.744 919.942 34.703.824 34.703.824Transferler919.942 -919.942Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)6.048.407 9.536 -292.147 5.765.796 5.765.796Dönem Sonu Bakiyeler17.000.000 3.570.000 48.575.206 81.363 -28.464.802 -292.147 40.469.620 40.469.620Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2019 - 30.06.2019Diğer Kapsamlı Gelir TablosuDÖNEM KARI (ZARARI)-292.147 2.988.263 872.317 2.393.737DİĞER KAPSAMLI GELİRLERKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar6.057.943 19.472.070 6.042.273 19.448.739Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)6.720.452 21.613.490 6.720.452 21.613.490Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)18 12.226 25.550 -7.864 -4.362Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler23.b -674.735 -2.166.970 -670.315 -2.160.389Kar veya Zarar Olarak Yeniden SınıflandırılacaklarDİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)6.057.943 19.472.070 6.042.273 19.448.739TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)5.765.796 22.460.333 6.914.590 21.842.476Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan PaylarAna Ortaklık Payları5.765.796 22.460.333 6.914.590 21.842.476http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/869471BIST