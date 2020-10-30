***BMELK*** BOMONTİ ELEKTRİK MÜHENDİSLİK MÜŞAVİRLİK İNŞAAT TURİZM VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor









***BMELK*** BOMONTİ ELEKTRİK MÜHENDİSLİK MÜŞAVİRLİK İNŞAAT TURİZM VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2020 - 30.09.2020 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2019 - 30.09.2019Kar veya Zarar TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat20 6.855.776 7.331.560 149.026 180.858Satışların Maliyeti20 -2.305.598 -2.662.463 296.471 -1.030.348TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)4.550.178 4.669.097 445.497 -849.490BRÜT KAR (ZARAR)4.550.178 4.669.097 445.497 -849.490Genel Yönetim Giderleri-380.502 -323.474 -95.008 -144.007Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler22 4.897.134 33.660 4.757.533 1.310Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler-12.807 -1.530 -4.887 -296ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)9.054.003 4.377.753 5.103.135 -992.483FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)9.054.003 4.377.753 5.103.135 -992.483Finansman Gelirleri23 737.633 1.707.414 75.250 1.682.564Finansman Giderleri23 -9.360.617 -2.902.002 -4.321.249 -395.562SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)431.019 3.183.165 857.136 294.519Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri4.997.027 234.796 4.863.057 135.179Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri24 4.997.027 234.796 4.863.057 135.179SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)5.428.046 3.417.961 5.720.193 429.698DÖNEM KARI (ZARARI)5.428.046 3.417.961 5.720.193 429.698Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0 0 0Ana Ortaklık Payları5.428.046 3.417.961 5.720.193 429.698Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)Pay Başına Kazanç 16 0,31900000 0,20100000 0,33600000 0,02500000Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI8.577.686 6.710.073Dönem Karı (Zararı)5.428.046 3.417.961Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler3.362.678 2.346.730Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler11,12 1.202.137 1.836.629Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler-197.577 11.171Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler18 -68.335 10.766Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler-129.242 405Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler5.661 18.105Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler23 -2.577 -5.205Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler23 8.238 23.310Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler7.349.484 715.621Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler24 -4.997.027 -234.796İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler-213.038 945.382Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler202.243 1.133.224Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-19.642 -309.209İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-395.639 121.367Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları8.577.686 6.710.073YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI-46.548 -22.193Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-46.548 -22.193Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları11 -46.548 -22.193FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-14.558.912 -420.600Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-14.556.174 -420.221Ödenen Faiz-5.315 -5.584Alınan Faiz2.577 5.205YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-6.027.774 6.267.280NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-6.027.774 6.267.280DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ8.441.761 1.707.163DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ2.413.987 7.974.443Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2020 Önceki Dönem 31.12.2019Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri4 2.413.987 8.441.761Ticari Alacaklar6.810 209.053İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar6 6.810 209.053Diğer Alacaklar41.289 41.289İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar8 41.289 41.289Peşin Ödenmiş Giderler13 22.883 18.115Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar0 5.848Diğer Dönen Varlıklar10 5.546 52.787ARA TOPLAM2.490.515 8.768.853TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR2.490.515 8.768.853DURAN VARLIKLARDiğer Alacaklar156.297 156.297İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar8 156.297 156.297Maddi Duran Varlıklar11 59.681.450 63.739.993Maddi Olmayan Duran Varlıklar12 11.383 12.806Peşin Ödenmiş Giderler13 0 7.562Ertelenmiş Vergi Varlığı24 1.407.932 0TOPLAM DURAN VARLIKLAR61.257.062 63.916.658TOPLAM VARLIKLAR63.747.577 72.685.511KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları5 0 31.920.928Ticari Borçlar60.794 80.436İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar7 60.794 80.436Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar15 47.534 177.308Diğer Borçlar14 6.017 151.862İlişkili Taraflara Diğer Borçlar25 0 151.106İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar6.017 756Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)0 123.352Kısa Vadeli Karşılıklar9 64.371 193.613Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar9.604 434Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar54.767 193.179Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler10 159.230 211.781ARA TOPLAM337.946 32.859.280TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER337.946 32.859.280UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmalar5 24.714.238 0Uzun Vadeli Karşılıklar106.785 80.112Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar18 106.785 80.112Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü24 0 3.899.791TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER24.821.023 3.979.903TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER25.158.969 36.839.183ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar38.588.608 35.846.328Ödenmiş Sermaye19 17.000.000 17.000.000Paylara İlişkin Primler (İskontolar)19 3.570.000 3.570.000Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)41.055.364 43.741.130Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)41.055.364 43.741.130Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)19 41.055.364 43.669.303Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)0 71.827Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları-28.464.802 -29.384.744Net Dönem Karı veya Zararı5.428.046 919.942TOPLAM ÖZKAYNAKLAR38.588.608 35.846.328TOPLAM KAYNAKLAR63.747.577 72.685.511Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıMaddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/KayıplarıÖnceki Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler17.000.000 3.570.000 24.217.162 63.349 -22.630.204 -6.754.540 15.465.767 15.465.767Transferler-6.754.540 6.754.540 0 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)19.452.141 19.671 3.417.961 22.889.773 22.889.773Dönem Sonu Bakiyeler17.000.000 3.570.000 43.669.303 83.020 -29.384.744 3.417.961 38.355.540 38.355.540Cari Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler17.000.000 3.570.000 43.669.303 71.827 -29.384.744 919.942 35.846.328 35.846.328Transferler919.942 -919.942 0 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)-2.613.939 -71.827 5.428.046 2.742.280 2.742.280Dönem Sonu Bakiyeler17.000.000 3.570.000 41.055.364 0 -28.464.802 5.428.046 38.588.608 38.588.608Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2020 - 30.09.2020 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2019 - 30.09.2019Diğer Kapsamlı Gelir TablosuDÖNEM KARI (ZARARI)5.428.046 3.417.961 5.720.193 429.698DİĞER KAPSAMLI GELİRLERKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar-2.685.766 19.471.812 -8.743.709 -258Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)11 -2.904.377 21.613.490 -9.624.829 0Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)18 -92.085 25.219 -104.311 -331Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler24 310.696 -2.166.897 985.431 73Kar veya Zarar Olarak Yeniden SınıflandırılacaklarDİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)-2.685.766 19.471.812 -8.743.709 -258TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)2.742.280 22.889.773 -3.023.516 429.440Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0 0 0Ana Ortaklık Payları2.742.280 22.889.773 -3.023.516 429.440http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/885213BIST