***BMELK*** BOMONTİ ELEKTRİK MÜHENDİSLİK MÜŞAVİRLİK İNŞAAT TURİZM VE TİCARET A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim









Ş.'' olarak belirlenmesine,- Yönetim Kurulu üyelerinin seçilmesine ve aylık ücretlerinin belirlenmesine,karar verilmiştir.Alınan kararların tam metnini içeren genel kurul toplantı tutanağı ekte sunulmaktadır.Alınan Kararlar Arasında Ticari Ünvana İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı? EvetHak Kullanım Süreçleri İle İlgili Alınan KararlarKayıtlı Sermaye Tavanı Kabul edildiGenel Kurul Kararları TesciliGenel Kurul Kararları Tescil Edildi mi? EvetTescil Tarihi 23.11.2020Genel Kurul Sonuç DökümanlarıEK: 1 Bomonti Tutanak.pdf - TutanakEK: 2 Bomonti hazirun.pdf - Hazır Bulunanlar ListesiEK: 3 SPK ve Ticaret Bakanlığı Onaylı Esas Sözleşme Tadil Metni.pdf - Diğer Genel Kurul Sonuç DokümanıEK: 4 SPK ve Ticaret Bakanlığı Onaylı Esas Sözleşme Tadil Metni.pdf - Diğer Genel Kurul Sonuç DokümanıEk AçıklamalarŞirketimizin 18.11.2020 tarihinde yapılan Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı kararları İstanbul Ticaret Sicili Müdürlüğü tarafından 23.11.2020 tarihinde (bugün) tescil edilmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/889609BIST