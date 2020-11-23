***BMELK*** BOMONTİ ELEKTRİK MÜHENDİSLİK MÜŞAVİRLİK İNŞAAT TURİZM VE TİCARET A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim
23.11.2020 18:11
Ş.'' olarak belirlenmesine,
- Yönetim Kurulu üyelerinin seçilmesine ve aylık ücretlerinin belirlenmesine,
karar verilmiştir.
Alınan kararların tam metnini içeren genel kurul toplantı tutanağı ekte sunulmaktadır.
Alınan Kararlar Arasında Ticari Ünvana İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı? Evet
Hak Kullanım Süreçleri İle İlgili Alınan Kararlar
Kayıtlı Sermaye Tavanı Kabul edildi
Genel Kurul Kararları Tescili
Genel Kurul Kararları Tescil Edildi mi? Evet
Tescil Tarihi 23.11.2020
Genel Kurul Sonuç Dökümanları
EK: 1 Bomonti Tutanak.pdf - Tutanak
EK: 2 Bomonti hazirun.pdf - Hazır Bulunanlar Listesi
EK: 3 SPK ve Ticaret Bakanlığı Onaylı Esas Sözleşme Tadil Metni.pdf - Diğer Genel Kurul Sonuç Dokümanı
EK: 4 SPK ve Ticaret Bakanlığı Onaylı Esas Sözleşme Tadil Metni.pdf - Diğer Genel Kurul Sonuç Dokümanı
Ek Açıklamalar
Şirketimizin 18.11.2020 tarihinde yapılan Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı kararları İstanbul Ticaret Sicili Müdürlüğü tarafından 23.11.2020 tarihinde (bugün) tescil edilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/889609
BIST
18:051.314
En Yüksek
|Değişim
|: -0,73%
|| -9,70
|Açılış
|: 1.329
|
|Önceki Kapanış
|: 1.324
|
1.336
En Düşük
1.299
18:057,8751
En Yüksek
|Değişim
|: 3,36%
|| 0,2561
|Açılış
|: 7,9500
|
|Önceki Kapanış
|: 7,6800
|
7,9540
En Düşük
7,6149
18:059,3269
En Yüksek
|Değişim
|: 3,15%
|| 0,2852
|Açılış
|: 9,4400
|
|Önceki Kapanış
|: 9,0850
|
9,4632
En Düşük
9,0241
18:05464,58
En Yüksek
|Değişim
|: 1,25%
|| 5,73
|Açılış
|: 464,58
|
|Önceki Kapanış
|: 458,85
|
477,72
En Düşük
457,94
BIST En Aktif Hisseler18:05
|KONYA
|1.078,40
|295.925.547
|% 10,00
|
|MERKO
|13,20
|16.261.785
|% 10,00
|
|SUMAS
|38,72
|819.161
|% 10,00
|
|POLTK
|352,00
|1.367.994
|% 10,00
|
|EGEEN
|1.557,00
|296.758.629
|% 10,00
|
|KAPLM
|25,66
|910.408
|% -9,96
|
|TDGYO
|11,93
|11.575.135
|% -9,96
|
|MARKA
|7,20
|2.270.088
|% -9,89
|
|ALMAD
|2,39
|4.545.660
|% -9,81
|
|ATSYH
|4,36
|193.989
|% -9,17
|
|GARAN
|9,07
|3.158.577.183
|% -4,02
|
|EKGYO
|2,08
|2.950.448.154
|% 7,77
|
|SISE
|7,08
|2.534.666.785
|% 0,85
|
|THYAO
|11,74
|2.389.291.085
|% -1,18
|
|KRDMD
|4,82
|1.824.700.591
|% 0,21
|
|EKGYO
|2,08
|2.950.448.154
|% 7,77
|
|KRDMD
|4,82
|1.824.700.591
|% 0,21
|
|SISE
|7,08
|2.534.666.785
|% 0,85
|
|YKBNK
|2,94
|1.052.190.872
|% -4,85
|
|GARAN
|9,07
|3.158.577.183
|% -4,02
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,8704
|7,8849
|% 3,49
|
|Euro
|9,3027
|9,3263
|% 3,15
|
|Sterlin
|10,4366
|10,4889
|% 3,35
|
|Frank
|8,5855
|8,6372
|% 3,10
|
|Riyal
|2,0940
|2,1045
|% 3,38
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.833
|1.834
|-39,62
|
|Altın Gr.
|464
|464
|5,51
|
|Cumhuriyet
|3.161
|3.208
|88,00
|
|Tam
|3.154
|3.235
|102,57
|
|Yarım
|1.524
|1.565
|49,62
|
|Çeyrek
|765
|783
|24,81
|
|Gümüş.Ons
|23,51
|23,53
|-0,67
|
|Gümüş Gr.
|5,94
|5,95
|0,02
|
|B. Petrol
|45,74
|45,74
|0,67
|
Seans Raporu
18:05
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-
17:59
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler YKBNK, GARAN, ISCTR
-
17:59XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre -13, 56 kaybederek (% -1.13 ) 1, 185
-
17:59
Tavandan işlem gören hisse senedleri : ATEKS, GLRYH, EGEEN, CASA, RTALB, ALCAR, GUBRF, BAGFS, KRSTL, ERBOS
-
17:59
SAFKR, TURGG, BALAT değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
-
17:59
MARKA, TDGYO, IDEAS değer kaybı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında