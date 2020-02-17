***BMELK*** BOMONTİ ELEKTRİK MÜHENDİSLİK MÜŞAVİRLİK İNŞAAT TURİZM VE TİCARET A.Ş.( Herhangi Bir Otoriteye Mali Tablo Verilmesi
17.02.2020 10:05
***BMELK*** BOMONTİ ELEKTRİK MÜHENDİSLİK MÜŞAVİRLİK İNŞAAT TURİZM VE TİCARET A.Ş.( Herhangi Bir Otoriteye Mali Tablo Verilmesi )
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Türkçe
Herhangi Bir Otoriteye Mali Tablo Verilmesi
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Hayır (No)
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Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Mali Tablonun Hesap Dönemi
01.01.2019 - 31.12.2019
Mali Tablonun Verildiği Otorite
ŞİŞLİ VERGİ DAİRESİ
Mali Tablonun Verilme Nedeni
2019 Yılı 4.Dönem Geçici Vergi Beyannamesi
Mali Tablonun Verilme Tarihi
17/02/2020
Açıklamalar
Şirketimizin bağlı bulunduğu Şişli Vergi Dairesi'ne verilen 2019 Yılı 4.Dönem Geçici Vergi Beyannamesi ilişikte sunulmuş olup, Sermaye Piyasası Mevzuatına göre düzenlenmemiştir.
Kamuoyuna saygıyla duyurulur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/819372
BIST
11:58120.908
En Yüksek
|Değişim
|: 0,63%
|| 756,96
|Açılış
|: 120.982
|
|Önceki Kapanış
|: 120.151
|
121.155
En Düşük
120.561
11:586,0453
En Yüksek
|Değişim
|: -0,15%
|| -0,0090
|Açılış
|: 6,0430
|
|Önceki Kapanış
|: 6,0510
|
6,0586
En Düşük
6,0370
11:586,5587
En Yüksek
|Değişim
|: -0,04%
|| -0,0024
|Açılış
|: 6,5520
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5570
|
6,5747
En Düşük
6,5445
11:58307,12
En Yüksek
|Değişim
|: -0,31%
|| -0,96
|Açılış
|: 307,12
|
|Önceki Kapanış
|: 308,09
|
308,68
En Düşük
306,62
BIST En Aktif Hisseler
|GSRAY
|3,29
|430.953.754
|% 14,24
|
|TSPOR
|5,29
|126.451.631
|% 13,52
|
|PRKAB
|4,93
|27.121.359
|% 10,04
|
|HALKS
|2,50
|36.923
|% 9,65
|
|GUBRF
|17,01
|105.075.806
|% 8,97
|
|ERBOS
|24,98
|10.583.894
|% -9,10
|
|DARDL
|5,60
|121.475
|% -8,65
|
|ARDYZ
|16,51
|23.145.006
|% -8,28
|
|HUBVC
|40,08
|28.628.265
|% -7,18
|
|KRTEK
|3,40
|1.772.731
|% -7,10
|
|ASELS
|30,18
|786.751.587
|% 3,78
|
|GSRAY
|3,29
|430.953.754
|% 14,24
|
|THYAO
|15,07
|403.170.755
|% 1,21
|
|ODAS
|2,23
|373.894.338
|% 3,72
|
|PETKM
|4,16
|298.883.715
|% 0,24
|
|ODAS
|2,23
|373.894.338
|% 3,72
|
|GSRAY
|3,29
|430.953.754
|% 14,24
|
|PETKM
|4,16
|298.883.715
|% 0,24
|
|KARSN
|1,94
|137.839.779
|% -1,52
|
|BJKAS
|2,99
|181.121.579
|% 3,82
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,8564
|7,8958
|% -0,25
|
|Frank
|6,1307
|6,1676
|% -0,17
|
|Riyal
|1,6064
|1,6144
|% -0,19
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.581
|1.581
|-1,67
|
|Altın Gr.
|307
|307
|-0,96
|
|Cumhuriyet
|2.032
|2.063
|-2,00
|
|Tam
|2.024
|2.075
|-6,04
|
|Yarım
|978
|1.004
|-2,92
|
|Çeyrek
|491
|502
|-1,46
|
|Gümüş.Ons
|17,77
|17,80
|0,06
|
|Gümüş Gr.
|3,45
|3,46
|0,00
|
|B. Petrol
|57,45
|57,45
|0,12
|