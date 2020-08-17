***BMELK*** BOMONTİ ELEKTRİK MÜHENDİSLİK MÜŞAVİRLİK İNŞAAT TURİZM VE TİCARET A.Ş.( Herhangi Bir Otoriteye Mali Tablo Verilmesi









***BMELK*** BOMONTİ ELEKTRİK MÜHENDİSLİK MÜŞAVİRLİK İNŞAAT TURİZM VE TİCARET A.Ş.( Herhangi Bir Otoriteye Mali Tablo Verilmesi )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeHerhangi Bir Otoriteye Mali Tablo VerilmesiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiMali Tablonun Hesap Dönemi01.01.2020-30.06.2020Mali Tablonun Verildiği OtoriteŞİŞLİ VERGİ DAİRESİMali Tablonun Verilme Nedeni2020 Yılı 2.Dönem Geçici Vergi BeyannamesiMali Tablonun Verilme Tarihi14/08/2020AçıklamalarŞirketimizin bağlı bulunduğu Şişli Vergi Dairesi'ne verilen 2020 Yılı 2.Dönem Geçici Vergi Beyannamesi ilişikte sunulmuş olup, Sermaye Piyasası Mevzuatına göre düzenlenmemiştir.Kamuoyuna saygıyla duyurulur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/869270BIST