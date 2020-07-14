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***BMELK*** BOMONTİ ELEKTRİK MÜHENDİSLİK MÜŞAVİRLİK İNŞAAT TURİZM VE TİCARET A.Ş.( Kar Payı Dağıtım İşlemlerine İlişkin Bildirim

14.07.2020 16:48
GÜNCEL HABERLER



***BMELK*** BOMONTİ ELEKTRİK MÜHENDİSLİK MÜŞAVİRLİK İNŞAAT TURİZM VE TİCARET A.Ş.( Kar Payı Dağıtım İşlemlerine İlişkin Bildirim )

Özet Bilgi Kar Dağıtımına İlişkin Genel Kurul Kararı
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Karar Tarihi 12.06.2020
Konunun Gündemde Yer Aldığı Genel Kurul Tarihi 14.07.2020
Kar Payı Dağıtımı Konusu Görüşüldü mü? Görüşüldü
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ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
PSDTC 11,77 9.506.622 % 10,00  
PSDTC 11,77 9.506.622 % 10,00  
PSDTC 11,77 9.506.622 % 10,00  
PSDTC 11,77 9.506.622 % 10,00  
MEGAP 5,94 4.960.111 % 10,00  
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Dolar 0,0000 0,0000 % 0,00  
Euro 0,0000 0,0000 % 0,00  
Sterlin 8,5774 8,6205 % -0,08  
Frank 7,2840 7,3279 % 0,41  
Riyal 1,8252 1,8343 % 0,11  
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Alış Satış %  
Altın Ons 1.809 1.810 6,71  
Altın Gr. 399 399 1,20  
Cumhuriyet 2.593 2.615 7,90  
Tam 2.671 2.683 8,10  
Yarım 1.296 1.313 3,90  
Çeyrek 648 657 2,00  
Gümüş.Ons 19,15 19,18 0,10  
Gümüş Gr. 4,21 4,22 0,01  
B. Petrol 43,00 43,00 0,28  
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