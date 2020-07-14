***BMELK*** BOMONTİ ELEKTRİK MÜHENDİSLİK MÜŞAVİRLİK İNŞAAT TURİZM VE TİCARET A.Ş.( Kar Payı Dağıtım İşlemlerine İlişkin Bildirim
14.07.2020 16:48
***BMELK*** BOMONTİ ELEKTRİK MÜHENDİSLİK MÜŞAVİRLİK İNŞAAT TURİZM VE TİCARET A.Ş.( Kar Payı Dağıtım İşlemlerine İlişkin Bildirim )
Özet Bilgi Kar Dağıtımına İlişkin Genel Kurul Kararı
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Karar Tarihi 12.06.2020
Konunun Gündemde Yer Aldığı Genel Kurul Tarihi 14.07.2020
Kar Payı Dağıtımı Konusu Görüşüldü mü? Görüşüldü
Nakit K
18:00117.720
En Yüksek
|Değişim
|: -0,57%
|| -679,05
|Açılış
|: 118.114
|
|Önceki Kapanış
|: 118.399
|
118.658
En Düşük
117.002
18:006,8679
En Yüksek
|Değişim
|: 0,12%
|| 0,0080
|Açılış
|: 6,9160
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9110
|
6,8707
En Düşük
6,8552
18:007,8268
En Yüksek
|Değişim
|: 0,55%
|| 0,0426
|Açılış
|: 7,8550
|
|Önceki Kapanış
|: 7,8150
|
7,8318
En Düşük
7,7736
18:00399,11
En Yüksek
|Değişim
|: 0,40%
|| 1,57
|Açılış
|: 399,11
|
|Önceki Kapanış
|: 397,54
|
399,23
En Düşük
395,38
BIST En Aktif Hisseler
|PSDTC
|11,77
|9.506.622
|% 10,00
|
|PSDTC
|11,77
|9.506.622
|% 10,00
|
|PSDTC
|11,77
|9.506.622
|% 10,00
|
|PSDTC
|11,77
|9.506.622
|% 10,00
|
|MEGAP
|5,94
|4.960.111
|% 10,00
|
|VKFYO
|4,60
|2.675.461
|% -9,98
|
|TSPOR
|5,06
|10.309.730
|% -9,96
|
|KERVN
|0,46
|1.345.796
|% -8,00
|
|BASCM
|4,15
|23.197
|% -7,78
|
|MAALT
|105,00
|37.381.145
|% -7,65
|
|EKGYO
|2,34
|2.181.384.638
|% 3,08
|
|TRKCM
|4,67
|1.562.728.624
|% 2,64
|
|SISE
|6,30
|1.436.651.797
|% 0,16
|
|GARAN
|7,89
|901.686.515
|% -1,00
|
|THYAO
|11,83
|830.156.905
|% -1,17
|
|EKGYO
|2,34
|2.181.384.638
|% 3,08
|
|TRKCM
|4,67
|1.562.728.624
|% 2,64
|
|TSKB
|1,27
|405.452.319
|% 0,79
|
|SKBNK
|1,65
|516.568.244
|% 0,00
|
|ODAS
|2,86
|749.023.855
|% -3,05
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,5774
|8,6205
|% -0,08
|
|Frank
|7,2840
|7,3279
|% 0,41
|
|Riyal
|1,8252
|1,8343
|% 0,11
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.809
|1.810
|6,71
|
|Altın Gr.
|399
|399
|1,20
|
|Cumhuriyet
|2.593
|2.615
|7,90
|
|Tam
|2.671
|2.683
|8,10
|
|Yarım
|1.296
|1.313
|3,90
|
|Çeyrek
|648
|657
|2,00
|
|Gümüş.Ons
|19,15
|19,18
|0,10
|
|Gümüş Gr.
|4,21
|4,22
|0,01
|
|B. Petrol
|43,00
|43,00
|0,28
|
Seans Raporu
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