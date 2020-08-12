***BMELK*** BOMONTİ ELEKTRİK MÜHENDİSLİK MÜŞAVİRLİK İNŞAAT TURİZM VE TİCARET A.Ş.( Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin Bildirim









***BMELK*** BOMONTİ ELEKTRİK MÜHENDİSLİK MÜŞAVİRLİK İNŞAAT TURİZM VE TİCARET A.Ş.( Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin Bildirim )Özet Bilgi Kayıtlı Sermaye Tavan Artışı ve Süre Uzatımı-SPK Başvuru TarihiYapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırYönetim Kurulu Karar Tarihi 06.08.2020İlgili İşlem Kayıtlı Sermaye Tavanı ArtırımıMevcut Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 30.000.000Yeni Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 200.000.000Kayıtlı Sermaye Tavanı İçin Son Geçerlilik Tarihi (Yeni) 31.12.2024Tadil Edilecek Ana Sözleşme Madde No 7SPK Başvuru Tarihi 10.08.2020Ek AçıklamalarBomonti Elektrik Mühendislik Müşavirlik İnşaat Turizm ve Ticaret Anonim Şirketi Yönetim Kurulu şirket merkezinde 06.08.2020 tarihinde toplanarak gündem gereği yapılan müzakere ve oylama sonucundaŞirketimiz kayıtlı sermaye tavanı olan 30.000.000 (Otuzmilyon) TL kayıtlı sermaye tavanı iznin 2013-2017 yılları arasında ( 5 yıl) için geçerli olması, 2017 yılı sonunda SPK tarafından verilen kayıtlı sermaye tavan izninin dolması nedeniyle şirketimizin kayıtlı sermaye tavan iznin 2020-2024 yılları arasında geçerli olmak üzere SPK'dan yeniden izin alınmasına, Şirketimizin kayıtlı sermaye tavanı olan 30.000.000 (Otuzmilyon) TL'nin 2020-2024 yılları arasında geçerli olacak şekilde 200.000.000 (İkiyüzmiyon) TL'ye yükseltilmesine, Bu kapsamda Ana sözleşmenin Madde 7- Sermaye ve Paylar başlıklı maddesinin aşağıdaki şekilde tadil metnine uygun olarak değiştirilmesi için Sermaye Piyasası Kurulu ve T.C. Ticaret Bakanlığı'na gerekli başvurularda bulunulması ve izinlerin alınmasını takiben madde değişikliğinin yapılacak ilk Genel Kurul onayına sunulmasına, Kayıtlı Sermaye artırım işlemlerinin tamamen ve usulüne uygun olarak sonuçlandığının Sermaye Piyasası Kurulu'na ve T.C Ticaret Bakanlığı'na bildirilmesine,karar verildi.Sermaye Piyasası Kurulu'na 10.08.2020 tarih 19786 kayıt numarası ile başvuru yapılmıştır.Eklenen DökümanlarEK: 1 Bomonti Elektrik A.Ş. Kayıtlı Sermaye Tavan Arttırımı Kararı.pdfEK: 2 Bomonti Elektrik A.Ş. Esas Sözleşme Tadil Metni.pdfhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/868234BIST