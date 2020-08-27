***BMELK*** BOMONTİ ELEKTRİK MÜHENDİSLİK MÜŞAVİRLİK İNŞAAT TURİZM VE TİCARET A.Ş.( Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin Bildirim









***BMELK*** BOMONTİ ELEKTRİK MÜHENDİSLİK MÜŞAVİRLİK İNŞAAT TURİZM VE TİCARET A.Ş.( Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin Bildirim )Özet Bilgi Kayıtlı Sermaye Tavanı Artırımı Ticaret Bakanlığına BaşvuruYapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırYönetim Kurulu Karar Tarihi 06.08.2020İlgili İşlem Kayıtlı Sermaye Tavanı ArtırımıMevcut Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 30.000.000Yeni Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 200.000.000Kayıtlı Sermaye Tavanı İçin Son Geçerlilik Tarihi (Yeni) 31.12.2024Tadil Edilecek Ana Sözleşme Madde No 7SPK Başvuru Tarihi 10.08.2020SPK Başvuru Sonucu ONAYSPK Onay Tarihi 21.08.2020Ek AçıklamalarŞirketimizin kayıtlı sermaye tavanı tutarının 2020-2024 yılları arasında geçerli olacak şekilde 30.000.000.-TL 'den 200.000.000.- TL'ye yükseltilmesi amacıyla hazırlanan Esas Sözleşmenin Şirketin Sermayesi başlıklı 7. Maddesi tadil tasarısı müracaatımız Sermaye Piyasası Kurulu'na 10.08.2020 tarih 19786 sayı ile kaydedilmiştir.Sermaye Piyasası Kurulu'na iletilen esas sözleşme tadil metni 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu hükümleri bakımından incelenmiş ve söz konusu maddeye göre Ek'teki şekilde değiştirilerek Sermaye Piyasası Kurulu Kanunu'nun 33/2 maddesi uyarınca uygun görülerek 21.08.2020 tarihinde onaylanmıştır.Şirketimiz T.C. Ticaret Bakanlığı'na 27.08.2020 tarihinde başvurmuştur.Eklenen DökümanlarEK: 1 SPK Kayıtlı Sermaye Tavan İzni Onay Yazısı.pdfEK: 2 SPK Onaylanan Esas Sözleşme Tadil Metni.pdfhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/871412BIST