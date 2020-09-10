***BMELK*** BOMONTİ ELEKTRİK MÜHENDİSLİK MÜŞAVİRLİK İNŞAAT TURİZM VE TİCARET A.Ş.( Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin Bildirim









***BMELK*** BOMONTİ ELEKTRİK MÜHENDİSLİK MÜŞAVİRLİK İNŞAAT TURİZM VE TİCARET A.Ş.( Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin Bildirim )Özet Bilgi Kayıtlı Sermaye Tavan Artışı ve Süre Uzatımı-Ticaret Bakanlığı OnayıYapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırYönetim Kurulu Karar Tarihi 06.08.2020İlgili İşlem Kayıtlı Sermaye Tavanı ArtırımıMevcut Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 30.000.000Yeni Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 200.000.000Kayıtlı Sermaye Tavanı İçin Son Geçerlilik Tarihi (Yeni) 31.12.2024Tadil Edilecek Ana Sözleşme Madde No 7SPK Başvuru Tarihi 10.08.2020SPK Başvuru Sonucu ONAYSPK Onay Tarihi 21.08.2020Ek Açıklamalar27.08.2020 tarihli KAP açıklamamızda belirttiğimiz üzere, şirketimiz tarafından T.C. Ticaret Bakanlığı'na esas sözleşmesinin sermayeye ilişkin 7. maddesinin ekteki şekilde tadil edilmesi için 27.08.2020 tarihinde başvuru yapılmıştır.Söz konusu başvurumuz Ticaret Bakanlıği tarafından 04.09.2020 tarihinde onaylanmıştır. Bakanlık tarafından onaylanan değişiklik tasarısı ilk genel kurul toplantısında pay sahiplerinin onayına sunulacaktır.Kamuoyuna saygılarımızla arz olunur.Ek-1: Esas Sözleşme Tadil MetniEk-2: T.C. Ticaret Bakanlığı Onay YazısıEklenen DökümanlarEK: 1 SPK Kayıtlı Sermaye Tavan İzni Onay Yazısı.pdfEK: 2 SPK Onaylanan Esas Sözleşme Tadil Metni.pdfEK: 3 Ticaret Bakanlığı İzin Yazısı.pdfEK: 4 Ticaret Bakanlığı Onaylı Esas Sözleşme Tadil Metni.pdfhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/874436BIST