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***BMELK*** BOMONTİ ELEKTRİK MÜHENDİSLİK MÜŞAVİRLİK İNŞAAT TURİZM VE TİCARET A.Ş.( Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin Bildirim

10.09.2020 17:11
GÜNCEL HABERLER



***BMELK*** BOMONTİ ELEKTRİK MÜHENDİSLİK MÜŞAVİRLİK İNŞAAT TURİZM VE TİCARET A.Ş.( Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin Bildirim )

Özet Bilgi Kayıtlı Sermaye Tavan Artışı ve Süre Uzatımı-Ticaret Bakanlığı Onayı
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Yönetim Kurulu Karar Tarihi 06.08.2020
İlgili İşlem Kayıtlı Sermaye Tavanı Artırımı
Mevcut Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 30.000.000
Yeni Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 200.000.000
Kayıtlı Sermaye Tavanı İçin Son Geçerlilik Tarihi (Yeni) 31.12.2024
Tadil Edilecek Ana Sözleşme Madde No 7
SPK Başvuru Tarihi 10.08.2020
SPK Başvuru Sonucu ONAY
SPK Onay Tarihi 21.08.2020

Ek Açıklamalar
27.08.2020 tarihli KAP açıklamamızda belirttiğimiz üzere, şirketimiz tarafından T.C. Ticaret Bakanlığı'na esas sözleşmesinin sermayeye ilişkin 7. maddesinin ekteki şekilde tadil edilmesi için 27.08.2020 tarihinde başvuru yapılmıştır.
Söz konusu başvurumuz Ticaret Bakanlıği tarafından 04.09.2020 tarihinde onaylanmıştır. Bakanlık tarafından onaylanan değişiklik tasarısı ilk genel kurul toplantısında pay sahiplerinin onayına sunulacaktır.
Kamuoyuna saygılarımızla arz olunur.
Ek-1: Esas Sözleşme Tadil Metni
Ek-2: T.C. Ticaret Bakanlığı Onay Yazısı

Eklenen Dökümanlar
EK: 1 SPK Kayıtlı Sermaye Tavan İzni Onay Yazısı.pdf
EK: 2 SPK Onaylanan Esas Sözleşme Tadil Metni.pdf
EK: 3 Ticaret Bakanlığı İzin Yazısı.pdf
EK: 4 Ticaret Bakanlığı Onaylı Esas Sözleşme Tadil Metni.pdf






http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/874436


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