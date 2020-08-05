***BMELK*** BOMONTİ ELEKTRİK MÜHENDİSLİK MÜŞAVİRLİK İNŞAAT TURİZM VE TİCARET A.Ş.( Olağan Dışı Fiyat ve Miktar Hareketleri
05.08.2020 16:57
***BMELK*** BOMONTİ ELEKTRİK MÜHENDİSLİK MÜŞAVİRLİK İNŞAAT TURİZM VE TİCARET A.Ş.( Olağan Dışı Fiyat ve Miktar Hareketleri )
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Olağan Dışı Fiyat ve Miktar Hareketleri
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Açıklamalar
Borsa İstanbul A.Ş'nin 05.08.2020 tarihli BIAS-2-3295 sayılı yazısına istinaden,
Şirketimizin hisse senetleri üzerinde gerçekleşen olağandışı fiyat ve miktar hareketine ilişkin olarak Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-15.1 sayılı Özel Durumlar Tebliği'nin ''Olağandışı Fiyat ve Miktar Hareketleri'' başlıklı 8. Maddesine istinaden Şirketimizin kamuya açıklanmamış özel bir durumu bulunmamaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/865407
BIST
17:181.092
En Yüksek
|Değişim
|: 0,45%
|| 4,89
|Açılış
|: 1.095
|
|Önceki Kapanış
|: 1.087
|
1.101
En Düşük
1.066
17:187,0415
En Yüksek
|Değişim
|: 2,07%
|| 0,1426
|Açılış
|: 7,1540
|
|Önceki Kapanış
|: 7,0650
|
7,0550
En Düşük
6,8794
17:188,3983
En Yüksek
|Değişim
|: 2,85%
|| 0,2327
|Açılış
|: 8,4550
|
|Önceki Kapanış
|: 8,2450
|
8,3997
En Düşük
8,1274
17:18462,92
En Yüksek
|Değişim
|: 3,58%
|| 15,99
|Açılış
|: 462,83
|
|Önceki Kapanış
|: 446,94
|
463,63
En Düşük
445,98
BIST En Aktif Hisseler
|KLGYO
|7,92
|30.428.466
|% 10,00
|
|TRKCM
|3,96
|420.120.139
|% 10,00
|
|DOBUR
|30,58
|5.563.382
|% 10,00
|
|AVISA
|13,99
|8.579.488
|% 9,98
|
|INTEM
|13,13
|8.778.116
|% 9,97
|
|BFREN
|858,80
|417.377
|% -10,00
|
|KENT
|1.755,50
|472.230
|% -10,00
|
|PKENT
|773,30
|7.241.955
|% -10,00
|
|MRSHL
|118,90
|57.669.872
|% -9,99
|
|QNBFB
|72,10
|1.002.118
|% -9,99
|
|SISE
|6,24
|2.477.249.554
|% 8,52
|
|EKGYO
|2,11
|1.424.063.564
|% -0,94
|
|GARAN
|6,82
|1.312.622.746
|% 0,89
|
|KRDMD
|2,89
|890.091.373
|% 3,96
|
|AKBNK
|5,04
|811.187.361
|% -0,20
|
|EKGYO
|2,11
|1.424.063.564
|% -0,94
|
|SISE
|6,24
|2.477.249.554
|% 8,52
|
|KRDMD
|2,89
|890.091.373
|% 3,96
|
|GARAN
|6,82
|1.312.622.746
|% 0,89
|
|TSKB
|1,12
|196.104.571
|% 1,82
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|9,2315
|9,2778
|% 2,91
|
|Frank
|7,7394
|7,7861
|% 3,10
|
|Riyal
|1,8704
|1,8798
|% 2,22
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|2.045
|2.046
|26,25
|
|Altın Gr.
|463
|463
|15,77
|
|Cumhuriyet
|3.033
|3.083
|99,50
|
|Tam
|3.124
|3.173
|102,20
|
|Yarım
|1.516
|1.549
|52,20
|
|Çeyrek
|761
|776
|25,10
|
|Gümüş.Ons
|26,94
|26,98
|0,96
|
|Gümüş Gr.
|6,11
|6,11
|0,35
|
|B. Petrol
|46,06
|46,06
|1,63
|
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