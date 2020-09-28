***BMELK*** BOMONTİ ELEKTRİK MÜHENDİSLİK MÜŞAVİRLİK İNŞAAT TURİZM VE TİCARET A.Ş.( Olağan Dışı Fiyat ve Miktar Hareketleri
28.09.2020 08:14
***BMELK*** BOMONTİ ELEKTRİK MÜHENDİSLİK MÜŞAVİRLİK İNŞAAT TURİZM VE TİCARET A.Ş.( Olağan Dışı Fiyat ve Miktar Hareketleri )
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Olağan Dışı Fiyat ve Miktar Hareketleri
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Açıklamalar
Borsa İstanbul A.Ş'nin 25.09.2020 tarihli BIAS-2-3938 sayılı yazısına istinaden,
Şirketimizin hisse senetleri üzerinde gerçekleşen olağandışı fiyat ve miktar hareketine ilişkin olarak Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-15.1 sayılı Özel Durumlar Tebliği'nin ''Olağandışı Fiyat ve Miktar Hareketleri'' başlıklı 8. Maddesine istinaden Şirketimizin kamuya açıklanmamış özel bir durumu bulunmamaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/876854
BIST
18:051.124
En Yüksek
|Değişim
|: 0,00%
|| 0,00
|Açılış
|: 0
|
|Önceki Kapanış
|: 1.124
|
0
En Düşük
0
18:057,7365
En Yüksek
|Değişim
|: 1,02%
|| 0,0783
|Açılış
|: 7,7150
|
|Önceki Kapanış
|: 7,6900
|
7,8569
En Düşük
7,6453
18:058,9982
En Yüksek
|Değişim
|: 1,02%
|| 0,0910
|Açılış
|: 8,9450
|
|Önceki Kapanış
|: 8,9150
|
9,1385
En Düşük
8,8904
18:05461,90
En Yüksek
|Değişim
|: 0,74%
|| 3,41
|Açılış
|: 461,90
|
|Önceki Kapanış
|: 458,49
|
470,15
En Düşük
457,57
BIST En Aktif Hisseler18:05
|LKMNH
|10,71
|13.626.970
|% 4,18
|
|GLYHO
|4,43
|288.613.014
|% 0,00
|
|ISGYO
|1,74
|91.246.305
|% 0,00
|
|THYAO
|10,46
|412.074.928
|% 0,00
|
|IHLAS
|1,08
|139.236.452
|% 0,00
|
|GLYHO
|4,43
|288.613.014
|% 0,00
|
|ISGYO
|1,74
|91.246.305
|% 0,00
|
|THYAO
|10,46
|412.074.928
|% 0,00
|
|IPEKE
|11,82
|174.842.542
|% 0,00
|
|IHLAS
|1,08
|139.236.452
|% 0,00
|
|GARAN
|7,17
|3.449.031.754
|% 0,00
|
|SISE
|7,07
|1.975.358.065
|% 0,00
|
|ASELS
|17,22
|1.267.988.752
|% 0,00
|
|AKBNK
|5,10
|773.625.802
|% 0,00
|
|KRDMD
|3,30
|727.306.741
|% 0,00
|
|GARAN
|7,17
|3.449.031.754
|% 0,00
|
|SISE
|7,07
|1.975.358.065
|% 0,00
|
|ODAS
|2,69
|671.735.567
|% 0,00
|
|AKENR
|2,06
|513.344.168
|% 0,00
|
|ZOREN
|2,64
|626.406.768
|% 0,00
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,7326
|7,7365
|% 1,02
|
|Euro
|8,9881
|8,9982
|% 1,02
|
|Sterlin
|9,8197
|9,8689
|% 0,90
|
|Frank
|8,2711
|8,3209
|% 0,70
|
|Riyal
|2,0505
|2,0608
|% 0,73
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.859
|1.859
|-2,76
|
|Altın Gr.
|460
|460
|1,16
|
|Cumhuriyet
|3.060
|3.105
|7,00
|
|Tam
|3.046
|3.121
|17,87
|
|Yarım
|1.472
|1.510
|8,64
|
|Çeyrek
|738
|755
|4,32
|
|Gümüş.Ons
|22,66
|22,70
|-0,21
|
|Gümüş Gr.
|5,59
|5,60
|-0,04
|
|B. Petrol
|42,07
|42,07
|-0,34
|