***BMELK*** BOMONTİ ELEKTRİK MÜHENDİSLİK MÜŞAVİRLİK İNŞAAT TURİZM VE TİCARET A.Ş.( Olağan Dışı Fiyat ve Miktar Hareketleri
11.11.2020 18:11
***BMELK*** BOMONTİ ELEKTRİK MÜHENDİSLİK MÜŞAVİRLİK İNŞAAT TURİZM VE TİCARET A.Ş.( Olağan Dışı Fiyat ve Miktar Hareketleri )
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Türkçe
Olağan Dışı Fiyat ve Miktar Hareketleri
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Borsa Başkanlığı'nın 11.11.2020 tarih ve BİAŞ-2-4592 sayılı yazısı ile Şirketimiz payları üzerinde gerçekleşen olağan dışı fiyat ve miktar hareketlerine ilişkin henüz kamuya açıklanmamış özel bir durumun olup olmadığı hususundaki açıklamalarımız talep edilmiştir.
Şirketimiz payları üzerinde gerçekleşen olağan dışı fiyat ve miktar hareketlerine ilişkin olarak Sermaye Piyasası Kurulu'nun Özel Durumlar Tebliği'ne göre Şirketimizin kamuya açıklanmamış özel bir durumu bulunmamaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/887992
BIST
18:051.279
En Yüksek
|Değişim
|: 2,91%
|| 36,22
|Açılış
|: 1.250
|
|Önceki Kapanış
|: 1.243
|
1.285
En Düşük
1.248
18:057,8371
En Yüksek
|Değişim
|: -3,91%
|| -0,3189
|Açılış
|: 7,9350
|
|Önceki Kapanış
|: 8,2300
|
8,2029
En Düşük
7,8094
18:059,2343
En Yüksek
|Değişim
|: -4,15%
|| -0,4000
|Açılış
|: 9,3050
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|Önceki Kapanış
|: 9,7000
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9,7065
En Düşük
9,1846
18:05469,79
En Yüksek
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|: -4,33%
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|Açılış
|: 469,79
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|Önceki Kapanış
|: 491,04
|
496,47
En Düşük
467,76
BIST En Aktif Hisseler18:05
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,8367
|7,8371
|% -3,91
|
|Euro
|9,2161
|9,2343
|% -4,15
|
|Sterlin
|10,3084
|10,3601
|% -4,30
|
|Frank
|8,5018
|8,5530
|% -4,16
|
|Riyal
|2,0827
|2,0932
|% -3,92
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.864
|1.865
|-8,35
|
|Altın Gr.
|469
|469
|-21,65
|
|Cumhuriyet
|3.152
|3.200
|-145,00
|
|Tam
|3.136
|3.217
|-146,45
|
|Yarım
|1.516
|1.556
|-70,84
|
|Çeyrek
|760
|778
|-35,42
|
|Gümüş.Ons
|24,19
|24,22
|0,08
|
|Gümüş Gr.
|6,09
|6,10
|-0,23
|
|B. Petrol
|44,42
|44,42
|0,81
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Seans Raporu
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