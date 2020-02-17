***BMELK*** BOMONTİ ELEKTRİK MÜHENDİSLİK MÜŞAVİRLİK İNŞAAT TURİZM VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***BMELK*** BOMONTİ ELEKTRİK MÜHENDİSLİK MÜŞAVİRLİK İNŞAAT TURİZM VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi15.01.2020Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarAdıyaman İli Çelikhan İlçesinde bulunan Şifrin Regülatörü ve Hidroelektrik Santralimizde 2 nolu türbin (Ünite 2) ‘de arıza meydana gelmişti. Ünite 2'deki türbinimizde üretim yapılamamaktaydı. Mevcut arızanın giderilmesi için gerekli çalışmalara başlanılmıştı.Bakım ve onarım çalışmaları tamamlanmış ve sonrasında 2 nolu türbin üzerinde arızanın giderilip giderilmediğine dair deneme testleri yapılmış ve olumlu sonuçlanmıştır. Santralimizde 2 nolu türbin (Ünite 2) tekrar çalışmaya başlamıştır.Kamuoyunun bilgisine sunarız.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/819505BIST