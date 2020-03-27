***BMELK*** BOMONTİ ELEKTRİK MÜHENDİSLİK MÜŞAVİRLİK İNŞAAT TURİZM VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***BMELK*** BOMONTİ ELEKTRİK MÜHENDİSLİK MÜŞAVİRLİK İNŞAAT TURİZM VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimiz ile Türkiye Kalkınma Bankası A.Ş. arasında imzalanmış olan Borç Tasfiye Protokolü hükümleri çerçevesinde 27/03/2020 tarihinde 50.000.000 TL tutarında Alacak Devri (Temliki) Sözleşmesini imzalanmıştır.Kamuoyunun bilgisine sunarız.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/832897BIST