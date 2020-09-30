***BMELK*** BOMONTİ ELEKTRİK MÜHENDİSLİK MÜŞAVİRLİK İNŞAAT TURİZM VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***BMELK*** BOMONTİ ELEKTRİK MÜHENDİSLİK MÜŞAVİRLİK İNŞAAT TURİZM VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimiz Yönetim Kurulu'nun 30.09.2020 tarihinde (bugün) yapılan toplantısında, Şirketimiz hissedarlarından Bayram Kınay'ın 17.000.000 TL çıkarılmış sermayeli şirketimizde sahip olduğu 1.360.000 adet A grubu imtiyazlı ve 12.240.000 adet B grubu pay olmak üzere toplam 13.600.000 adet borsada işlem görmeyen statüde payın tamamının Pamukova Elektrik Üretim A.Ş.'ye devrine ilişkin olarak taraflar arasında imzalanan 30.09.2020 tarihli Hisse Devir Sözleşmesi'nin onaylanmasına karar verilmiş, pay devri işlemleri bugün gerçekleştirilmiştir.Kamuoyunun bilgisine sunulur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/877566BIST