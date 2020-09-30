***BMELK*** BOMONTİ ELEKTRİK MÜHENDİSLİK MÜŞAVİRLİK İNŞAAT TURİZM VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
30.09.2020 19:04
***BMELK*** BOMONTİ ELEKTRİK MÜHENDİSLİK MÜŞAVİRLİK İNŞAAT TURİZM VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimiz Yönetim Kurulu'nun 30.09.2020 tarihinde (bugün) yapılan toplantısında, Şirketimiz hissedarlarından Bayram Kınay'ın 17.000.000 TL çıkarılmış sermayeli şirketimizde sahip olduğu 1.360.000 adet A grubu imtiyazlı ve 12.240.000 adet B grubu pay olmak üzere toplam 13.600.000 adet borsada işlem görmeyen statüde payın tamamının Pamukova Elektrik Üretim A.Ş.'ye devrine ilişkin olarak taraflar arasında imzalanan 30.09.2020 tarihli Hisse Devir Sözleşmesi'nin onaylanmasına karar verilmiş, pay devri işlemleri bugün gerçekleştirilmiştir.
Kamuoyunun bilgisine sunulur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/877566
BIST
18:051.145
En Yüksek
|Değişim
|: 1,96%
|| 21,99
|Açılış
|: 1.129
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|Önceki Kapanış
|: 1.123
|
1.147
En Düşük
1.129
18:057,7111
En Yüksek
|Değişim
|: -1,35%
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|Açılış
|: 7,7750
|
|Önceki Kapanış
|: 7,8500
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En Düşük
7,6982
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|Açılış
|: 470,78
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|: 476,54
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477,72
En Düşük
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BIST En Aktif Hisseler18:05
|KENT
|334,10
|1.852.314
|% 39,15
|
|BALAT
|9,24
|1.809.146
|% 10,00
|
|ISBIR
|3.246,10
|4.818.775
|% 10,00
|
|GUBRF
|32,12
|445.509.862
|% 10,00
|
|KNFRT
|19,14
|51.762.462
|% 10,00
|
|JANTS
|214,20
|8.844.692
|% -10,00
|
|KSTUR
|220,50
|1.283.780
|% -10,00
|
|MRSHL
|414,40
|71.962.784
|% -9,99
|
|ALCAR
|139,70
|116.602.175
|% -9,99
|
|TBORG
|17,94
|23.234.823
|% -9,98
|
|SISE
|7,32
|5.744.716.533
|% -0,95
|
|ASELS
|19,32
|4.340.692.481
|% 3,82
|
|GARAN
|7,10
|2.003.103.892
|% 2,90
|
|KARSN
|3,11
|952.243.838
|% 4,36
|
|KRDMD
|3,39
|891.810.731
|% 3,35
|
|SISE
|7,32
|5.744.716.533
|% -0,95
|
|KARSN
|3,11
|952.243.838
|% 4,36
|
|GARAN
|7,10
|2.003.103.892
|% 2,90
|
|KRDMD
|3,39
|891.810.731
|% 3,35
|
|ASELS
|19,32
|4.340.692.481
|% 3,82
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,7075
|7,7111
|% -1,35
|
|Euro
|9,0295
|9,0475
|% -1,43
|
|Sterlin
|9,9291
|9,9789
|% -0,82
|
|Frank
|8,3393
|8,3895
|% -1,46
|
|Riyal
|2,0518
|2,0621
|% -1,17
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.896
|1.897
|-1,60
|
|Altın Gr.
|470
|471
|-6,03
|
|Cumhuriyet
|3.123
|3.170
|-31,00
|
|Tam
|3.105
|3.185
|-35,00
|
|Yarım
|1.501
|1.541
|-16,93
|
|Çeyrek
|753
|770
|-8,47
|
|Gümüş.Ons
|23,77
|23,81
|-0,40
|
|Gümüş Gr.
|5,89
|5,90
|-0,18
|
|B. Petrol
|41,98
|41,98
|0,42
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