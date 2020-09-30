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***BMELK*** BOMONTİ ELEKTRİK MÜHENDİSLİK MÜŞAVİRLİK İNŞAAT TURİZM VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)

30.09.2020 19:04
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***BMELK*** BOMONTİ ELEKTRİK MÜHENDİSLİK MÜŞAVİRLİK İNŞAAT TURİZM VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )

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Özel Durum Açıklaması (Genel)

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Bildirim İçeriği

Açıklamalar

Şirketimiz Yönetim Kurulu'nun 30.09.2020 tarihinde (bugün) yapılan toplantısında, Şirketimiz hissedarlarından Bayram Kınay'ın 17.000.000 TL çıkarılmış sermayeli şirketimizde sahip olduğu 1.360.000 adet A grubu imtiyazlı ve 12.240.000 adet B grubu pay olmak üzere toplam 13.600.000 adet borsada işlem görmeyen statüde payın tamamının Pamukova Elektrik Üretim A.Ş.'ye devrine ilişkin olarak taraflar arasında imzalanan 30.09.2020 tarihli Hisse Devir Sözleşmesi'nin onaylanmasına karar verilmiş, pay devri işlemleri bugün gerçekleştirilmiştir.
Kamuoyunun bilgisine sunulur.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/877566


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BALAT 9,24 1.809.146 % 10,00  
ISBIR 3.246,10 4.818.775 % 10,00  
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Tam 3.105 3.185 -35,00  
Yarım 1.501 1.541 -16,93  
Çeyrek 753 770 -8,47  
Gümüş.Ons 23,77 23,81 -0,40  
Gümüş Gr. 5,89 5,90 -0,18  
B. Petrol 41,98 41,98 0,42  
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