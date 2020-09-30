***BMELK*** BOMONTİ ELEKTRİK MÜHENDİSLİK MÜŞAVİRLİK İNŞAAT TURİZM VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***BMELK*** BOMONTİ ELEKTRİK MÜHENDİSLİK MÜŞAVİRLİK İNŞAAT TURİZM VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimiz Yönetim Kurulu'nun 30.09.2020 tarihinde (bugün) yapılan toplantısında,Yönetim kurulu üyeliğinden bugün itibariyle istifa etmiş olan Ali İrfan İMİK'in yerine, TTK.'nun 363.maddesi uyarınca ilk genel kurulun onayına sunulmak üzere, Pamukova Elektrik Üretim A.Ş.'nin Yönetim Kurulu Üyesi olarak atanmasına,Yönetim kurulu üyeliğinden bugün itibariyle istifa etmiş olan Emina Kınay Çetin'in yerine, TTK.'nun 363.maddesi uyarınca ilk genel kurulun onayına sunulmak üzere, Mustafa Necip ULUDAĞ'ın Yönetim Kurulu Üyesi olarak atanmasına,karar verilmiştir.Kamuoyunun bilgisine sunulur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/877567BIST