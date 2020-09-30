***BMELK*** BOMONTİ ELEKTRİK MÜHENDİSLİK MÜŞAVİRLİK İNŞAAT TURİZM VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
30.09.2020 19:05
***BMELK*** BOMONTİ ELEKTRİK MÜHENDİSLİK MÜŞAVİRLİK İNŞAAT TURİZM VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Açıklamalar
Şirketimiz Yönetim Kurulu'nun 30.09.2020 tarihinde (bugün) yapılan toplantısında,
Yönetim kurulu üyeliğinden bugün itibariyle istifa etmiş olan Ali İrfan İMİK'in yerine, TTK.'nun 363.maddesi uyarınca ilk genel kurulun onayına sunulmak üzere, Pamukova Elektrik Üretim A.Ş.'nin Yönetim Kurulu Üyesi olarak atanmasına,
Yönetim kurulu üyeliğinden bugün itibariyle istifa etmiş olan Emina Kınay Çetin'in yerine, TTK.'nun 363.maddesi uyarınca ilk genel kurulun onayına sunulmak üzere, Mustafa Necip ULUDAĞ'ın Yönetim Kurulu Üyesi olarak atanmasına,
karar verilmiştir.
Kamuoyunun bilgisine sunulur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/877567
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